Žena už nikdy nevkročí do trnavskej reštaurácie: Problémy s účtom, potom to zaklincoval majiteľ

Slovenka na facebookovej stránke Tabuľa hanby prehovorila o tom, čo zažila v podniku Steak House v Trnave. Krátko pred Silvestrom sa tam išla s rodinou najesť a zabaviť. No namiesto toho, aby odtiaľ odchádzali v dobrej nálade, tam zrejme už nikdy viac nevkročia. Všetko vraj bolo v poriadku, až do chvíle, keď prišlo na platenie. "Čašníčka nám doniesla účet napísaný rukou vo výške 101,02 eura. Požiadali sme ju, aby nám vystavila blok, na čo nás poslala ku kase. Tak sme šli, no pri kase nám povedala, že nám blok po polnoci nevytlačí," opisuje incident.

Zdroj: Getty Images

Hostia trvali na tom, že chcú vidieť blok, veď na to majú, nakoniec, právo a taktiež aby videli, kto má koľko zaplatiť. Nato sa ozval majiteľ reštaurácie, ktorý vraj zahlásil: "Vytlač potkanom blok!" Zákazníci ostali ako obarení. Navyše zistili, že na bloku boli účtované aj položky, ktoré nemali. Úslovím "náš zákazník, náš pán" v tomto prípade asi príliš neriadia.

Zdroj: Getty Images

V podobnom duchu sa vyjadrila aj väčšina užívateľov. "Keby ma nazval majiteľ potkanom, tak sa zvrtnem so slovami, že potkany peniaze nemajú," napísala Martina. Ďalší podotkli, že účty sa samozrejme dajú tlačiť aj po polnoci. Pokiaľ to ale majiteľ odmietol urobiť, možno preto, lebo nechce priznať všetok zárobok, aby nemusel odvádzať toľko daní.