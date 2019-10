Žena oslavovala v reštaurácii narodeniny: FOTO Po požití nápoja jej takmer roztrhlo hruď, ťažké následky

TAMPA - Stacey Wagersová (45) spolu s kamarátkou oslavovali minulý november jej narodeniny pri večeri v reštaurácii Maritana Grille v hoteli Don Cesar na Floride. Práve dojedli, keď zbadali čašníka, ako pri inom stole nalieva návštevníkom na dezert tekutinu, ktorá pôsobila ako dym. Keď kamarátka povedala čašníkovi, že to vyzerá úžasne, rozhodol sa tekutý dusík pridať aj do ich pohárov s vodou. Na to, čo potom nasledovalo, Američanka nezabudne do konca života.

„Samozrejme som si nemyslela, že je to nebezpečné,“ povedala pre NBC News Wagersová a dodala, že veď čašník „to práve nalial na dezert“. Keď však spolu s kamarátkou vodu vypila, žene sa okamžite urobilo zle. "Moja hruď explodovala," opísala svoje nepríjemné pocity Američanka s tým, že to bolo, ako keby umierala a že nemohla hovoriť.

Po prevoze do nemocnice podstúpila operáciu na odstránenie žlčníka, ako aj časti žalúdka, ktoré boli spálené tekutým dusíkom. Na jednotke intezívnej starostlivosti ležala niekoľko dní. Jej právník Adam Brum uviedol, že v dôsledku incidentu schudla vyše 11 kilogramov a očakáva sa, že problémy s trávením jej zostanú už navždy.

Zdroj: google maps

Podľa právnika mal hotel a jeho zamestnanci vedieť, že pitie tekutého dusíka môže byť nebezpečné a že Wagersová si toto nebezpečenstvo neuvedomovala, keď jej čašník nalial tekutinu do pohára. V žalobe sa uvádza, že personál má byť vyškolený na to, aby zákazníkov varoval pred možnými zraneniami pri požití tekutého dusíka. "Nemali by to len naliať niekomu do nápoja a dovoliť mu, aby to len tak prehltol," povedal Brum. Wagersová žiada od každého - hotela aj reštaurácie - 15-tisíc dolárov (cca 13 600 eur).

V auguste 2018 vydal FDA (americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov) varovanie pre zákazníkov a maloobchodníkov pred možným vážnym zranením spôsobeným jedlom, pitím alebo manipuláciou s potravinovými výrobkami pripravenými pridaním tekutého dusíka bezprostredne pred konzumáciou.

Zdroj: Getty Images

„Kvapalný dusík, aj keď nie je toxický, môže spôsobiť vážne poškodenie pokožky a vnútorných orgánov, ak dôjde k nesprávnemu zaobchádzaniu alebo náhodnému požitiu v dôsledku extrémne nízkych teplôt,“ dodal FDA. Táto teplota môže byť nižšia ako -160 stupňov Celzia.