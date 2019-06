Rodina prišla do reštaurácie osláviť narodeniny: Ženu vyhodili kvôli jej oblečeniu na FOTO

Mamička Sueretta Emkeová z Pensylvánie si za miesto oslavy narodenín jej synov vybrala reštauráciu Golden Corral v meste Erie. Vo sne by jej nenapadlo, že krátky crop top a šortky by mohli byť pre návštevu reštaurácie patriacej známemu reťazcu nejaký problém, ale mýlila sa. „Manažér mi povedal, že moje oblečenie je provokatívne a musím odísť, pretože nejaký zákazník sa sťažoval,“ uviedla na sociálnej sieti žena pod fotografiou v oblečení, kvôli ktorému ju odmietli obslúžiť. „Všimla som si, že tam bolo veľa ľudí, ktorí boli menej oblečení ako ja, ale tých nikto neriešil. Považujem to za diskrimináciu.“

Príliš provokatívne? Zdroj: FB/Sueretta Emke

Nahnevaná žena priznáva, že nemá postavu modelky, ale to, čo si oblečie je v prvom rade jej vec. „Reštaurácia nemá zverejnené žiadne požiadavky týkajúce sa oblečenia a oni nemali právo takto so mnou zaobchádzať na základe sťažnosti nejakého zákazníka,“ uviedla nahnevane. „Zbytočne som vysvetľovala, že sme do reštaurácie cestovali hodinu a odmietam odísť. Naďalej trvali na tom, že sa mám ísť ináč obliecť, inak ma neobslúžia. Takže sme nakoniec všetci odišli.“

Zdroj: FB/Sueretta Emke

Sueretta tiež hovorí, že so svojou zaguľatenou postavou nemá problém, pretože manželovi sa jej telo páči a on sám trvá na tom, aby sa takto obliekala. Ideál krásy totiž nie je rovnaký. „Som si istá, že z podniku ma vyhodili iba preto, lebo nie som chudá.“ Vedenie reštaurácie na margo celého prípadu uviedlo iba toľko, že v ich pobočkách neexistujú žiadne obmedzenia pre zákazníkov týkajúce sa oblečenia.