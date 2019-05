Svetoznámy šéfkuchár klesol na dno: Krach reštaurácií, na dlažbe môže skončiť až 1300 ľudí

"Som hlboko zarmútený týmto výsledkom a rád by som poďakoval všetkým zamestnancom a našim dodávateľom, ktorí do tohto biznisu dávali po viac ako desaťročie celé svoje srdce," uviedol Oliver vo vyhlásení.

Zdroj: SITA/AP/Arthur Mola/Invision

Jeho spoločnosť Jamie Oliver Group ako núteného správcu vybrala audítorskú a poradenskú firmu KPMG. Popri 23 talianskych podnikoch v Británii prevzala táto spoločnosť aj vedenie reštaurácií Barbecoa a Fifteen.

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver