Manželia dovolenkovali na Tenerife: FOTO Žena teraz bojuje o život, nečakaná komplikácia

Britka Elaine Ruddicková (57), ktorej 19. apríla počas dovolenky na Kanárskych ostrovoch diagnostikovali zápal pľúc, je aj naďalej v kritickom stave a leží na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Santa Cruz de Tenerife. Smutné je už to, že ochorela v čase, keď si mala užívať dovolenku so svojím manželom Charliem, ale ešte smutnejší je fakt, že poisťovňa odmieta preplatiť jej liečbu a následné náklady spojené s prevozom do rodnej krajiny.

Podľa stanoviska spoločnosti StaySure totiž pri podpisovaní poisťovacej zmluvy neuviedla, že trpí emfyzémom (abnormálnym rozšírením) pľúc. Zatiaľ čo pacientka napojená na prístroje bojuje o život, jej manžel rieši slovnú prestrelku s poisťovňou a priatelia zbierajú doma peniaze, aby dvojici aspoň čiastočne pomohli. Podarilo sa im už vyzbierať 6750 libier (cca 7870 eur), lenže liečebné náklady zatiaľ presahujú sumu 7500 libier (cca 8700 eur).

„Rovnako ako pri každej poistke, tak aj pri cestovnom poistení je nevyhnutné, aby poistenec aktualizoval svoj zdravotný stav a diagnózy,“ tvrdí hovorca spoločnosti a pripomenul, že práve emfýzem mohol u ženy urýchliť nástup ochorenia, s ktorým teraz zápasí v španielskej nemocnici. Na druhej strane Charlie podľa portálu thesun.co.uk tvrdí, že pri poistení uviedli všetky zdravotné problémy vrátane vysokého krvného tlaku, cholesterolu a mŕtvice, ktorú mala pacientka pred štyrmi rokmi. V poistnom formulári museli uviesť trojročnú zdravotnú anamnézu a za desaťdňové poistenie zaplatili nezanedbateľnú čiastku 160 libier (približne 185 eur).

„Celé je to ako nočná mora,“ uviedol nešťastný muž, ktorý štyri roky pracuje na polovičný úväzok, pretože jeho manželka zostala po mŕtvici čiastočne paralyzovaná a musí sa o ňu starať. „Je ťažké hľadieť jej do tváre, vidieť ako trpí a pritom jej opakovať, že všetko bude v poriadku, keď tomu sám neverím. Neviem, ako sa to celé skončí, ale nedokážem od nej odísť a vrátiť sa domov. Je pre ňu dôležité, aby cítila moju podporu. Snáď jej to pomôže.“