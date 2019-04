David (27) varuje pred dovolenkou na Tenerife: To, čo sa stalo jemu, mohlo skončiť veľmi zle

Inžinier z mesta Bray, ktorý v súčasnosti pracuje vo Švajčiarsku, sa 23. marca vybral s priateľmi popíjať do vychytenej oblasti Playa de las Las Americas. Na konci nočného výletu sa však akosi stratil kamarátom z dohľadu a rozhodol sa, že si vezme do apartmánu taxík, no vtedy ho oslovila neznáma žena. Mladík tvrdí, že sa ho snažila zviesť, no keď ju odstrčil, nastriekala mu do tváre drogu. Od polície sa údajne neskôr dozvedel, že išlo o skopolamín, ktorý býva označovaný aj ako "Diablov dych".

"Pamätám si veľmi málo vecí po tom, čo som bol postriekaný. Vzali mi telefón, zlaté hodinky, náramok, 600 eur z peňaženky, odviedli ma k bankomatu a dievča pokračovalo vo vyberaní peňazí z mojich írskych a švajčiarskych bankových účtov, až kým nezamietlo karty. Táto droga vás zmení na zombie," povedal nešťastník pre Irish Independent.

V policajnej správe sa uvádza, že išlo o ženu vo veku 20 až 30 rokov s kučeravými vlasmi. David vysvetlil, že podľa tamojšej polície sú turisti pravidelné atakovaní skopolamínom. Táto látka stojí za tisícmi zločinov z Južnej Amerike, odkiaľ pochádza, ale teraz šarapatí aj v európskych krajinách. Spôsobuje, že obeť je dezorientovaná a nič si nepamätá. Na svedomí môže mať ale aj dlhodobé bezvedomie, vážne zdravotné problémy a v niektorých prípadoch aj smrť.

Playa de las Las Americas Zdroj: Getty Images

Podľa portálu MailOnline je skopolamín takmer nemožné odhaliť, pretože zmizne z krvného obehu za dve až šesť hodín a možno ho nájsť len vo vzorkách moču do 12 hodín. Pre obete je preto veľmi ťažké dokázať, že boli zdrogované. Nič si nepamätajú a testy bývajú negatívne.

Podľa Národného inštitútu pre zdravie NICE sa malé dávky používajú na liečbu nevoľnosti a závažnejších stavov, ako je mozgová obrna či Alzheimerova choroba. Sovieti a CIA drogu údajne používali ako sérum pravdy počas studenej vojny, zatiaľ čo Josef Mengele, Anjel smrti z nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz, ho údajne doviezol z Južnej Ameriky na osobné použitie.