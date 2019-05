Chlapec odpísal krásku na zoznamke za jej šaty na FOTO: Tisícky ľudí ho zvozili za jeho drzé slová

LINCOLN - Dvadsaťročná študentka zostala šokovaná po tom, ako náhodný chlapec na Tinderi nevhodne okomentoval jej šaty. Podľa jeho slov by si mala kúpiť niečo z lepšieho obchodu. Dievča sa so svojím príbehom podelilo na internete, reakcie na jej príspevok sú ostré.

Viac ako 91-tisíc ľudí okomentovalo príspevok They Lauryn Chippendaleovej o chlapcovi menom George, ktorého nazývajú „obyčajným ignorantom“. Georga náhodne spoznala v zoznamovacej aplikácii Tinder. Už prvá správa v konverzácii neznela príliš priateľsky.

Men are trash. (Included the pic he’s on about) pic.twitter.com/3pi6NHl0Oy — Thea Lauryn Chippendale (@theachippendale) 28. apríla 2019

„Nebudem klamať... šaty, čo máš oblečené na poslednej fotke, ti veľmi nepomáhajú,“ napísal Thei. Študentka zostala správou šokovaná. „Prečo si myslíš, že to môžeš komentovať?“ odpísala Georgovi.

Zdroj: Instragram/thealaurynchippendale

Na to jej odpísal, že ak by jej to nenapísal, v noci by ani nezaspal. „Niečo ti poviem. Dospej už konečne! A nakupuj v niečom menej podradnom. Ďakujem,“ znie ďalšia správa od Georga. Uvedené šaty si totiž Thea kúpila podľa neho v lacnom obchode, hoci to nebola pravda. Thein príspevok na Twitteri sa rýchlo dostal do centra pozornosti mnohých ľudí a tí chlapca vôbec nešetrili.

„Žene, ktorá je evidentne sebavedomá, hovorí, aby dospela? Je to zle maskovaný pokus o vyriešenie vlastných problémov s vlastným výzorom,“ odkazuje jeden z komentárov. „Je to ignorant, ktorý nemá nič iné na práci, len prostredníctvom internetu zosmiešňovať ľudí,“ napísala ďalšia osoba.

Zdroj: Instragram/thealaurynchippendale

Študentku Lincolnovej univerzity Georgove správy spočiatku nahnevali a bola skutočne zdrvená. Vďaka pozitívnym a láskavým názorom ľudí na Twitteri sa však snaží celú situáciu brať s nadhľadom.