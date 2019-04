Tínedžerka (17) si sama ušila tie najkrajšie šaty na promócie: Páčia sa aj vám?

Sedemnásťročná Ciara Ganová mala presnú predstavu o tom, aké šaty si chce obliecť na slávnostné ukončenie štúdia. Najala si krajčírku, ktorá jej ich mala ušiť. No predložený návrh sa dievčine nepáčil, a tak sa rozhodla, že si šaty ušije sama. Kúpila dvanásť metrov látky, krinolínu, korzet a Swarowski kryštály. "Mala som na to asi mesiac. S mamou sme šili každý panel sukne jeden po druhom," povedala.

i made and painted my own gown for my graduation ball!



i painted over 80 flowers, sewed + stoned my dress with my mama and designed the whole thing myself! pic.twitter.com/fsDwQK1NfD