Telo jogínky (56) vám vyrazí dych: FOTO Dôvod, prečo sexuje len s mladšími mužmi!

Atraktívna Kym (56) hovorí, že jej vzhľad nie je iba výsledkom zdravej životosprávy a pravidelného cvičenia jogy. „Ľudia si myslia, že mám 42 rokov,“ hovorí. „A som na to hrdá.“ Recept na mladosť vraj spočíva aj v tom, že odmieta mužov, ktorí majú 50 rokov a viac. „Títo muži sú už skrátka starí. Nielen vo výzore, ale aj mentálne a vo všetkom, čo a ako robia,“ sťažuje sa na túto vekovú kategóriu. Sama však pripúšťa, že aj keby chcela muža v jej veku, je to komplikované. Buď sú to vdovci, rozvedení muži, alebo takí, čo obháňajú mladšie. „Jedno však majú spoločné: svoju obľúbenú krčmu, pivné brucho a málo vlasov,“ povzdychne si.

Na snímkach Kym Vincentiová. Zdroj: FB/Kym Vincenti

Matka dospelého syna má totiž rada po svojom boku muža, ktorý je aktívny a neustále vymýšľa niečo nové. Vraj miluje, keď muži o seba dbajú, dávajú si pozor na to, čo si oblečú a čo jedia. Tiež ju odrádzajú najmä muži bez vlasov. Jej bývalý manžel, s ktorým žila jedno desaťročie, bol od nej mladší o 10 rokov. „V skutočnosti neobháňam žiadnych zajačikov. Môj posledný partner mal 48, vyzerá dobre a stará sa o seba.“

Zdroj: FB/Kym Vincenti

Čítajte aj: Matka mala sex na nemocničnej posteli: Len dve hodiny po tom, čo...!

Často ju tiež oslovujú a skúšajú to na ňu muži okolo tridsiatky „Vždy im poviem, že mám syna v ich veku, ale aj tak ich to neodrádza a je ťažké zbaviť sa ich.“ Táto veková kategória ju však neláka a nevie si predstaviť, ako by to v takomto vzťahu fungovalo.

Zdroj: FB/Kym Vincenti

„Potrebujem sa s niekým rozprávať o témach, ktoré sú mi blízke. Neviem, ako by som to zvládala, keby sme sa rozprávali o hudbe alebo filmoch, ktorým vôbec nerozumiem. Ideálne je to s mužom, ktorí má približne 45 rokov,“ vysvetľuje Londýnčanka, ktorá rada randí na lavičke v parku a nie v reštauráciách a baroch. Online vzťahy odmieta.

Zdroj: FB/Kym Vincenti

Kym žila v zahraničí, svojho času trpela nadváhou a obliekala si veľkosť 16. Toto by už nikdy nechcela, preto pravidelne cvičí jogu a dáva si pozor na to, čo jedáva. Nakoniec sa vraj všetko odzrkadlí na celkovej kondícii a výkone v posteli. So sexom je teraz údajne na tom lepšie, ako keď bola mladá.

Zdroj: FB/Kym Vincenti

„Vtedy som bola hanblivá, nevedela som, čo chcem. Nedá sa to porovnať s tým, čo prežívam teraz.“ A čo odkazuje mužom? „Začnite sa o seba starať, prestaňte sa napchávať nezdravým jedlom, vybehnite do posilňovne, flirtujte aspoň raz týždenne a tiež raz týždenne vypnite. Potom budete mať šancu u žien, ako som ja.“