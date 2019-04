Polícia varuje: Nahé opaľovanie na záhrade má svoje pravidlá, takto sa dopustíte trestného činu

LONDÝN - Slnečné počasie so sebou prináša veľa príležitostí na opaľovanie. Existujú však pravidlá, ktoré treba pri opaľovaní sa v záhrade dodržiavať. Opaľovať sa tam nahý nezákonné nie je, no nesmiete pri tom pohoršovať okolitých susedov. K problematike "nahého" slnenia sa vyjadrila aj polícia.

S príchodom tepla prichádza na scénu aj opaľovanie. Väčšina chce pekne opálené telo prezentovať už na pláži či kúpaliskách, bez akýchkoľvek stôp po plavkách. Jednou z alternatív je opaľovať sa nahý, ideálne v súkromí na záhrade. Nejde to však bez pravidiel. Za trestný čin sa táto aktivita vo Veľkej Británii môže považovať v prípade, ak tým pohoršíte okolitých susedov či ľudí. „V prípade nudizmu je potrebné nájsť rovnováhu medzi právom nudistu a právami širokej verejnosti,“ pripomína polícia, ktorá radí, aby ste svojich susedov upozornili ešte pred tým, než sa začnete opaľovať naostro. Vyhnete sa tak trápnym a nepríjemným situáciám. „V ideálnom svete by sa susedia o vašu záhradu vôbec nemali zaujímať a nemali by mať potrebu volať políciu,“ píše sa ďalej v príspevku.

Zdroj: Getty Images

Čítajte aj: FOTO Sexi mama (41) vyzerá teraz mladšie, ako pred 20 rokmi! TIPY, ktorými vraj oklamete starnutie

„V reálnom svete by ste však mali byť poučení a podniknúť niekoľko jednoduchých opatrení,“ vysvetľuje polícia. Tá preto navrhuje opaľovať sa v zadnej časti záhrady, ktorá je mimo dohľadu verejnosti. Vtedy je menšia pravdepodobnosť, že tým niekoho pohoršíte.

„Nikto nemá právo špehovať vás a ak zistíte, že váš sused sa vykláňa z okna alebo stojí na rebríku len preto, aby na vás dovidel, dopúšťa sa priestupku,“ konštatuje polícia. V konečnom dôsledku je na vás, či uprednostníte dokonalo opálené telo alebo priateľské a dobré vzťahy so susedmi.