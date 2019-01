FOTO Sexi mama (41) vyzerá teraz mladšie, ako pred 20 rokmi! TIPY, ktorými vraj oklamete starnutie

Učiteľka telesnej výchovy z Queenslandu Belinda Nortonová sa na svojom blogu podelila o 21 tipov a trikov, ako sa vyhnúť starnutiu a aj vo vyššom veku vyzerať sviežo a fit. Matka dvoch detí radí úplne vynechať kardio cvičenia, radšej sa vrhnite na silový tréning.

Raz mesačne choďte na masáž a jedzte šesť jedál denne. Každá porcia by mala mať veľkosť dvoch pästí. Okrem toho odporúča pridať do svojho jedálnička čučoriedky, ktoré sú bohaté na vitamíny a hŕstku mandlí denne. Taktiež je podľa nej potrebné jesť päťkrát týždenne špenát, dvakrát do týždňa olejnatého lososa a s každým jedlom porciu zeleniny. Kalórie nepočíta, považuje to za absurdné.

Nortonová zároveň varuje pred pitím zo slamky, pretože podľa jej slov "to vytvorí rovnaké vrásky okolo úst, ako následky fajčenia". A taktiež menej behávajte. "Zistila som, že nadmerné behanie malo na moje telo úplne kontraproduktívny účinok," vysvetlila. Napriek tomu na beh úplne nezanevrela, zväčša ráno ešte pred raňajkami odbehne takmer štyri kilometre, ktoré ju nakopnú do dňa.

"Oddych a relax považuje Belinda za rovnako potrebný, ako potenie, preto odporúča masáže. „Masáž by nemala byť luxusom. Ide o zdravú potrebu, rovnako, ako návšteva zubára alebo iného lekára." Austrálčanka upresnila, že masáž funguje ako prevencia, ktorá zabráni prípadným zraneniam, okrem toho prospieva mobilite a odstraňuje z tela nežiadúce toxíny. Rovnako dôležitý je aj pozitívny prístup k životu. Ten sa dá dosiahnuť napríklad jogou, počúvaním upokojujúcej hudby, dlhým kúpeľom, čítaním kníh namiesto používania technológií a najmenej sedemhodinovým spánkom.

Čo sa týka starostlivosti o pleť, podľa Nortonovej je dôležité umyť si tvár pred spaním, nikdy nespať s mejkapom, hydratovať pleť ráno aj večer a každý tretí deň použiť exfoliačnú masku s kyselinou mliečnou. Každé tri mesiace podstupuje mikrodermabráziu. Belindin deň začína obrovským pohárom vody, ktorý vypije aj pred každým jedlom dňa. V letných mesiacoch upozorňuje na dôležitosť nanášania krému na opaľovanie pod mejkap, pretože slnečné lúče poškodzujú a vysušujú pokožku. Rovnako nikdy nezabudne na slnečné okuliare a klobúk.