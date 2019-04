Riaditeľ školy daroval kostnú dreň tínedžerovi: Osudný zvrat, sám pri tom zomrel

Derricka Nelsona v októbri oslovila organizácia, ktorá spája ľudí trpiacich chorobami ohrozujúcich život a oznámila mu, že jeho kostná dreň môže zachrániť štrnásťročného chlapca z Francúzska. Štyridsaťštyriročný riaditeľ strednej školy vo Westfielde v New Jersey vôbec nezaváhal a bol ochotný podstúpiť operáciu. "Je to iba trošku bolesti, ktorá ale druhému prinesie veľa radosti," uviedol pedagóg vo februárovom vydaní študentských novín. Jeho veľkorysé rozhodnutie si však vyžiadalo krutú daň. Krátko po zákroku totiž upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral. Naposledy vydýchol minulý víkend. "Ležal v posteli s otvorenými očami a vôbec nerozprával. Nevieme, čo sa stalo, lekári to ešte stále nezistili," komentuje situáciu jeho osemdesiatjedenročný otec.

Zdroj: Getty Images

Nelson v spomínanom februárovom rozhovore povedal, že v jeho prípade situáciu komplikuje spánkové apnoe, ktorým začal trpieť počas služby v armáde. Lekári preto vylúčili možnosť celkovej anestézy a pôvodne sa rozhodli pre intravenóznu terapiu zberu kmeňových buniek. Pri poslednom vyšetrení 21. januára sa však tento plán rozpadol, keď darca uviedol, že má tzv. kosáčikovitý rys. V tomto prípade totiž nemôžete darovať kostnú dreň. Krátko nato však prišli lekári s novým plánom, ktorý zahŕňal použitie lokálneho anestetika, čo umožnilo monitorovanie dychu darcu počas zákroku. Situácia sa im ale zjavne vymkla spod kontroly. Hoci patrí odber kostnej drene k jednému z najbezpečnejších operačných zákrokov, Derrick pri ňom upadol do kómy a neskôr zomrel.

Stratu ušľachtilého syna, snúbenca, otca a kolegu znáša jeho okolie veľmi ťažko. Vedenie školy oslovujú rodičia a študenti, ktorým Nelson nezištne pomáhal a spomínajú na neho iba v dobrom. "Bol to typ človeka, ktorý síce pôsobil autoritatívne, ale bol nesmierne otvorený a ľudský. Vždy žil pre druhých a ako žil, tak aj zomrel. Nepoznám jediného človeka, ktorý by ho nemal rád," napísal na sociálnej sieti jeden zo študentov.