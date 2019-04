Smutná správa zo svetového šoubiznisu: Zomrela hviezda (†83) Dallasu!

Predstaviteľ nepriateľa ropného magnáta J. R. Ewinga skonal v nedeľu v meste Clinton v štáte Indiana. Smutnú správu v stredu potvrdil jeho agent Jeff Fisher. Príčinu úmrtia sa Kerchevalova rodina rozhodla ponechať v tajnosti, vysvetlil agent. Herec po sebe zanechal tri deti Caleba, Lizu a Madison.

Ken Kercheval sa narodil 15. júla 1935 vo Wolcottville v Indiane. Študoval na University of Indiana a na University of the Pacific, pričom hereckú kariéru začal na divadelných doskách na Broadwayi. Spomínaného Cliffa Barnesa stvárňoval vo všetkých 14 sezónach Dallasu, v jeho pokračovaní v rokoch 2012 - 2014 a televíznom filme Dallas: J. R. se vracia (1996). Zahral si aj vo filmoch Jed (1968), The Seven-Ups (1973) či Network (1976) a predstavil sa aj vo viacerých seriáloch ako napríklad The Defenders (1961 - 1965), Kojak (1973 - 1978) alebo Diagnóza vražda (1993 - 2001).

Ken Kercheval bol známy najmä ako Cliff Barnes zo seriálu Dallas. Zdroj: Lorimar Television

