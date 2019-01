Žene (53) transplantovali pľúca od mŕtveho darcu (†22): Dva týždne po tom zažila šok

Dať súhlas s darovaním orgánom je síce citlivá, ale zato ušľachtilá záležitosť. Zoznam vhodných darcov dáva nádej na nový život nejednému pacientovi. Po prijatí orgánu z tela iného človeka a po prekonaní všetkých rizík spojených s nebezpečnými infekciami musia byť príjemcovia pripravení aj na možnosť, že ich telo začne reagovať na niektoré veci úplne inak ako predtým. Niečo podobné prežíva aj päťdesiattriročná žena, ktorá získala pľúca od dvadsaťdvaročného darcu.

Zdroj: Youtube/Amr Arafat

"Dva týždne po operácii nastali u tejto pacientky respiračné problémy po tom, ako zjedla sendvič s arašidovým maslom a džemom. Nikdy predtým takou alergiou netrpela. Pri prvých príznakoch sme sa zľakli, pretože až do konzumácie tohto jedla bol jej stav stabilizovaný," uviedol lekár Mazen Odish.

To, že darované orgány môžu v tele príjemcu spustiť potravinové alergie, je síce zriedkavé, ale v minulosti už boli podobné prípady zaznamenané. V roku 2003 podľahol jeden pacient anafylaktickému šoku po konzumácii orechov a keď jeho pečeň transplantovali do tela iného muža, časom sa u neho prejavila tá istá alergia. V roku 2016 sa zasa u 46-ročného muža prejavila alergia na kivi po tom, ako mu jeho sestra trpiaca touto diagnózou darovala kostnú dreň. Podľa lekárov sú však alergie získané darcovstvom orgánov skôr výnimočný jav. Väčšina príjemcov totiž podobné problémy nemá, a to napriek tomu, že darcovia ich orgánov trpeli nejakou potravinovou alergiou.