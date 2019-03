Žena (†32) zomrela po päťhodinovom maratóne sexu: Chcela, aby trval dlhšie, osudná chyba

Búrlivá jazda plná sexu a drog sa stala osudnou mladej Kolumbijčanke, ktorá podľahla zástave srdca v hotelovej izbe. "Mali sme päťhodinový sex, brali sme pri tom drogy, aby to trvalo dlhšie a mohli sme si to viac užiť," uviedol partner nebohej.

Zdroj: Getty Images

Dodal, že mala najskôr závrat a potom upadla do bezvedomia. Mladík zavolal sanitku, no tá neprišla. Muž preto svoju partnerku zabalil do deky a naložil ju do taxíka, ktorý ich oboch odviezol do univerzitnej nemocnice. Lekári už mohli len skonštatovať, že je mŕtva.

Prípad už riešia policajti a zisťujú, či bola nebohá závislá alebo jej niekto podal drogu bez jej vedomia. Koroner sa taktiež bude snažiť zistiť, do akej miery prítomnosť omamnej látky v tele ovplyvnila jej úmrtie.