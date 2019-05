Tínedžerky Julia s Paulinou sa predávajú za peniaze: Spovede dievčat, z ktorých sa stali prostitútky

PARÍŽ - Julia to robila preto, aby si mohla odložiť nejaké peniaze na obdobie, keď skončí školu. Pauline zase preto, že to "robia všetky". To sú len dve obete z mnohých ďalších, ktoré prepadli prostitúcii, ktorá sa povážlivo šíri v oblasti Paríža.

Sedemnásťročná Julia sa podľa agentúry AFP predávala cez víkendy, školské prázdniny alebo v stredu popoludní, keď nemala školu. Ako sa to v takýchto prípadoch často stáva, zamilovala sa do jedného chlapca, ktorý jej hneď ponúkol, že jej bude robiť "ochranu". Vyhľadával klientov, stanovil ceny - 100 eur za hodinu a 50 eur za pol hodinu. O zárobok sa delili.

Prečo s tým súhlasila? Aké to je vystriedať päť zákazníkov za jedno popoludnie? "Na to sa ťažko odpovedá," povedala študentka vyšetrovateľom potom, čo dvojicu zadržali. "Niekedy to prebiehalo dobre, niekedy som myslela len na to, že čas ubieha a že si zarobím peniaze," uviedla.

Zdroj: Getty Images

Na rozdiel od Julie, ktorá žije u rodičov, väčšina predávajúcich sa mladistvých vo veku štrnásť až osemnásť rokov nechodí do školy, nebýva u rodičov alebo je na úteku. To je aj prípad Pauliny, ktorá prišla v sedemnástich rokoch sama do Paríža. "Mala som kamarátku, ktorá to robila s pasákom, predstavila mi ho," vysvetľuje.

Popisuje malé siete drobných delikventov, zoznamovanie na sociálnych sieťach, "programy" dievčat, ktoré si vzájomne vymieňajú, a tiež chlapcov, ktorí testujú "pracovníčky". Starajú sa o inzeráty, zákazníkov, rezervácie hotelov a o "bezpečnosť" z kúpeľne. Priekupníci zaobstarávajú drogy a alkohol pre dievčatá.

Pauline o zákazníkoch hovorí, že sú to rôzni muži, od mladíkov po úradníkov v kravate. Dievčatá sú často oveľa mladšie než ona. "Lepia si umelé riasy a nanášajú na seba vrstvu mejkapu, aby nebolo vidieť, že majú ešte len trinásť rokov," prezrádza.

Zdroj: Getty Images

Chloé pravidelne utekala z domu, než sa v štrnástich rokoch zoznámila s dievčaťom, ktorá jej sľúbilo "hromadu peňazí". Chloé svedčila pred súdom v Créteil na predmestí Paríža. Malá blondínka v legínach a teniskách s detským výrazom na tvári mala strach zo sudcov rovnako ako z otca. Ten ju načapal v jednom hoteli, keď sa vydával za zákazníka.

Problém s prostitúciou mladistvých

Prostitúcia mladistvých v posledných rokoch povážlivo vzrástla, vysvetľuje Raphaelle Wachová, referentka pri prokuratúre v Créteil, ktorá teraz prerokúva tridsiatku takýchto prípadov. V oblasti Paríža sa od júla 2016 do konca minulého roka uskutočnilo najmenej 145 vyšetrovaní. "Je to len vrch ľadovca," zdôrazňuje Lorraine Questiauxová z Hnutia hniezdo, ktoré bojuje proti prostitúcii a pranieruje chýbajúce oficiálne údaje o tejto kriminalite.

Zdroj: Getty Images

Hniezdo odhadovalo celkový počet prostitútok vo Francúzsku na 37-tisíc v roku 2015. Združenie proti prostitúcii detí uvádza, že v roku 2013 bolo v krajine 5000 až 8000 mladistvých prostitútok.

Pre niektoré dievčatá je prostitúcia čosi banálne aj príťažlivé. Raphaelle Wachová hovorí o fenoméne Zahia podľa mena bývalej prostitútky, ktorá sa preslávila tým, že sa stala v roku 2009 "darčekom k narodeninám" pre futbalistu Francka Ribéryho. Potom sa pustila do navrhovania luxusnej bielizne. Pre dievčatá je vzorom úspešnej ženy.

Keď sa Pauliny spýtali, ako môže takto žiť, pokrčila ramenami: "Ide to... Zvyknete si na to. Sú to ľahko zarobené peniaze. Za jeden deň si môžete zarobiť 500 eur a druhý deň odpočívate," hovorí.