Minister Šaško poďakoval záchranárom: Vďaka nim sú sviatky pokojné

Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško. (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v stredu navštívil operátorov tiesňovej linky 155 v Bratislave. Záchranárom sa poďakoval za ich prácu počas sviatkov i počas celého roka. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) o tom informovalo na sociálnej sieti.
Minister tiež navštívil stanicu ZZS v bratislavskej Dúbravke. „Ďakujem všetkým operátorom a záchranným zložkám, vďaka ktorým môžeme v pokoji prežiť tieto sviatočné dni. (...) Ďakujem všetkým, ktorí sú tak, ako každý deň v roku, pripravení vyraziť na pomoc všetkým, ktorí to potrebujú,“ uviedol Šaško na sociálnej sieti.