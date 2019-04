Sex sa zvrhol na nočnú moru: Anna (†22) zomrela v luxusnom hoteli, priateľa (29) zatkla polícia

Pár prišiel do hotela Ramada La Palma au Lac minulú sobotu a chcel sa zdržať niekoľko dní. Ubytovaní bol na prémiovom najvrchnejšom poschodí v izbe 501. Švajčiarske noviny Le Matin, ktoré vychádzajú vo francúzštine, informovali, že hostia počuli v utorok nadránom, ako sa dvojica háda a krik z ich apartmánu. Na hluk sa sťažovali aj personálu.

Podľa nových detailov prípadu sa mal Marc okolo 6.30 h. zviezť dolu výťahom do lobby. Vyzeral byť rozrušený a recepčnej povedal, že jeho priateľka má zdravotné problémy. Zamestnankyňa podľa jeho správania vyhodnotila, že by to mohlo byť vážne, preto privolala sanitku. O niekoľko minút dorazili záchranári, ktorí išli priamo do izby, kde našli Annu ležať na podlahe v kúpeľni. Pokúšali sa ju resuscitovať, ale neúpešne. Potom upovedomili políciu.

Muži zákona sa najprv s mladíkom porozprávali v hoteli, potom ho odviedli na policajnú stanicu. Počas výsluchu spolupracoval a podľa Corriere del Ticino mal uviesť, že jeho priateľka zomrela počas sexu. V utorok popoludní ho zatkli. Vo štvrtok podozrivého vypočula prokurátorka Petra Canonica Alexakisová, ktorá požiadala, aby zostal vo väzbe.

Výsledky pitvy britského dievčaťa zatiaľ nie sú známe. Doterajšie vyšetrenia ale potvrdili, že zomrela na udusenie. Na tele mala drobné fraktúry a škrabance. Švajčiarska polícia vo vyhlásení uviedla, že bol zatknutý 29-ročný muž a miestnemu prokurátorovi bol poslaný spis s obvinením z neúmyselného zabitia. Marc Schatzle sa momentálne nachádza vo väzení La Farera pri Lugane.

Podľa portálu MailOnline bol o tragédii upovedomený aj Annin otec Clive z anglického mesta Harrogate, ktorý len pred piatimi rokmi prišiel o svoju manželku. Predpokladá sa, že na miesto nešťastia priletí rodina obete ešte dnes. Podľa britského ministerstva zahraničných vecí pomáhajú rodine aj konzulárni pracovníci, ktorí sú v kontakte so švajčiarskou a taktiež britskou políciou.

Holič, ktorý pracuje v Regensdorfe vo Švajčiarsku, povedal, že muž, ktorý má slovo warrior (bojovník) vytetované nad ľavým obočím a aj iné tetovania na tvári, bol jeho zákazníkom. Prišiel k nemu dva či trikrát. "Poznám len jeho krstné meno. Nikdy som nepočul jeho priezvisko. Povedal mi, že žije v Nemecku, nie vo Švajčiarsku. A hovorí nemecky, nie švajčiarskou nemčinou. Povedal, že niekedy sa zdržuje v Zürichu, a keď bol v Zürichu, prišiel a nechal si ostrihať vlasy. Naposledy som ho videl minulý rok," prezradil o Schatzleovi barbier.