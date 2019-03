Dvojica sa pomilovala v hoteli: Žena dostala po sexe tvrdú nakladačku, toto vytočilo partnera

LONDÝN - Štyridsaťšesťročný Robert Pinto je síce šampiónom a držiteľom rekordov v súťažiach v jedení, ale v poslednom čase sa jeho meno spája najmä so škandálom, o ktorý sa postaral v hoteli Great Northern v londýnskej štvrti Kings Cross, kde napadol svoju priateľku. Nepríjemný incident skončil na súde a slávny jedák si už vypočul rozsudok.

Robert je držiteľom niekoľkých rekordov v rýchlom jedení. V novembri 2011 sa napríklad zapísal do Guinessovej knihy rekordov, keď za osem minút a 46 sekúnd zjedol kompletné raňajkové menu, tzv. anglické raňajky. Nedávno ale skončil na súde po tom, ako v hoteli napadol svoju priateľku Michelle Lambellovú.

Robert Pinto a jeho záľuba v jedení Zdroj: profimedia.sk

K incidentu došlo 2. februára tohto roku. Pár sa údajne po romantickej večeri presunul do spomínaného hotela a v Robertovej izbe mali sex. Vtom Pintovi prišla na mobil správa od ženy menom Rosie. Michelle si ju chcela prečítať, a tak siahla po telefóne. Hneď to ale oľutovala, pretože za túto trúfalosť dostala od svojho, teraz už bývalého, partnera tvrdú nakladačku. "Neprestával, bol ako zmyslov zbavený. Myslela som si, že to nikdy neskončí," vypovedala na súde napadnutá žena.

Pintov obhajca Joseph McKenna pripomenul, že jeho klient je jedným z najlepších predajcov áut istej švédskej značky a nemá povesť násilníka a bitkára. "V roku 2018 bol vyhlásený za obchodníka roka, je to usilovný a pracovitý človek," snažil sa vykresliť pozitívny obraz svojho klienta.

Súd však určite zohľadnil aj to, že už v roku 2010 bol šampión zapletený do škandálu s kokaínom a za napadnutie priateľky mu uložil pokutu vo výške 1000 libier (1165 eur). Pinto sa zároveň nesmie tri roky priblížiť k Lambellovej, čaká ho rok verejnoprospešných prác a musí absolvovať dvadsaťdňový liečebný pobyt.