Škandalózne SPOVEDE zamestnancov: Z toho, čo robia hostia v hoteloch, sa dvíha žalúdok

Hotelová manažérka Maria Smithová (26)

"Počas mojej práce som už stretla veľa striptérok, ktoré sa striedajú na izbách a deje sa to najmä cez motocyklistické preteky, kedy do nášho hotela prichádzajú špičkoví jazdci," hovorí. Keď ju však raz upratovačka zavolala do jednej z izieb, bola zdesená. Izbou sa podľa nej prehnalo šialené sexuálne tornádo a na dlážke a posteľnej bielizni zostalo kopu stôp po análnom sexe. Na to, že ľudia využívajú hotel najmä na víkendové sexuálne orgie, si už zvykla, ale toto bolo príliš. "Jeden zákazník tu má trvalé rezervácie. Vždy príde s inou ženou a už to nie je možné ani spočítať."

Zdroj: Getty Images

Smithová si pamätá aj na to, ako ju nejaký slávny postarší muž raz tľapol po zadku a ona mu uštedrila úder podnosom. Zažila tu ale aj tragédie. Počas jedných pretekov doslova explodovali jednému mužovi na izbe črevá a on vykrvácal. "Vyzeralo to ako z Tarantinovho filmu. Všetko bolo nasiaknuté krvou. Bol to neznesiteľný smrad. Nezostávalo nám nič iné, iba rýchlo všetko upratať a pripraviť izbu pre ďalších hostí," uzavrela Maria.

Recepčná Anna Thistlethwaiteová (31)

Podľa Anny je vraj úplne bežné, že ženích vystrieda počas svadobnej noci viaceré partnerky. Deje sa to vždy, keď je nevesta pripitá. Ženích dokonca chodí kontrolovať, či je jeho milovaná polovička dostatočne mimo, aby stihol obšťastniť viaceré družičky. Vždy je potom zmätok s kartami od izieb, lebo sú pomiešané. Štvorhviezdičkový hotel, v ktorom pracuje, je však sexuálnym útočiskom pre viacerých. Často sa na recepcii registrujú muži, ktorí odmietajú udať svoju identitu a zaplatia vopred. Krátko nato, ako sa ubytujú, beží do ich izby neznáma žena. "Najmä podnikatelia prídu na každú konferenciu vždy s inou ženou. Už vieme, že manželky sú tie, čo prídu až na záverečný deň," usmieva sa Thistlethwaiteová.

Zdroj: Getty Images

Manažér hotela Josh Tully (27)

"Raz sme museli mať pripravený golfový vozík, pre prípad, ak by pršalo," spomína si na jednu svadbu Josh. "Istý hollywoodsky herec si totiž nechcel cestou do kostola namočiť luxusné mokasíny." Tully si tiež pamätá aj na členov jednej chlapčenskej kapely. Jeden z nich jedol iba ryby vymiešané v mixéri s vnútornosťami, tukom a aj s krvou. Ten smrad sa vraj nedal zniesť. Sex v hoteli je podľa manažéra samostatná kapitola, a to najmä cez víkendy. "Raz som našiel dvojicu, ktorá to robila pod biliardovým stolom v herni. Videli ma a vôbec im to nevadilo."

Zdroj: Getty Images

Bývalá hotelová chyžná Maria Andrewsová (29)

"Raz som niesla objednávku na izbu. Otvoril mi nahý muž s obrovským penisom. Bolo to nechutné a nebolo mi všetko jedno, keď som do tej izby vstúpila. Jeho manželka bola tiež nahá. Utekala som odtiaľ," spomína si Maria. Zažila aj jednu nepríjemnú udalosť, keď prišiel na recepciu muž z ulice a začal používať hotelovú wifi. Slušne ho požiadali, aby odišiel, on však fľašou z vína ohrozoval Andrewsovej kolegyňu. Chyžná si pamätá i na ženu, ktorá chcela z hotela odísť so stojanmi na sviečky ukrytými pod kabátom. "Nikdy by som sa nevrátila do hotelového biznisu. Vstupom do hotela sa ľudia menia, sú zlí, nemajú nás za nič," smutne dodáva.