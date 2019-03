Horor na dovolenke na Kanárskych ostrovoch: Chlapček (†4) sa len išiel hrať s kamarátmi...

TENERIFE - Štvorročný chlapček sa utopil počas dovolenky na Kanárskych ostrovoch po tom, ako si dal dolu rukávniky. Vadili mu totiž pri obede. Rodičia mu ich ale zabudli dať späť na ramená, a to ich stálo synčekov život. Z tragédie sa zrejme nikdy nespamätajú, snažia sa preto aspoň zvýšiť povedomie o potrebe lekcií plávania pre malé deti.

Presley Stockton z britského Wiganu zomrel len deň po tom, ako spolu so svojimi rodičmi vlani v septembri priletel na Tenerife. V tamojšom štvorhviezdičkovom hoteli Paradise Park mali tráviť rodinnú dovolenku, no tá sa zmenila na horor. V hotelovom bazéne totiž chlapčeka našli bez známok života. Privolaní záchranári sa ho snažili oživiť, no márne. Pitva odhalila, že sa utopil.

Jeho rodičia uviedli, že mu krátko predtým kúpili rukávniky, aby ich nosil v čase, keď bude pri bazéne. "Bolo krátko popoludní, išli sme sa naobedovať. Presley sa sťažoval, že mu s rukávnikmi zle je, tak sme mu ich dali dolu," spomína užialený otec Peter. Krátko nato sa chlapec spolu s ďalšími deťmi vybral hrať k bazénu. Zrejme nikto si nevšimol, že do neho nakoniec skočil. Až po chvíli jedno dieťa zbadalo, že leží nehybne vo vode a zavolalo rodičov.

Podľa vyšetrovateľov bola smrť výsledkom nešťastnej náhody. "Išlo o náhly, nepredvídateľný incident s neúmyselnými dôsledkami," uviedol koroner, ktorý je autorom záverečnej správy.