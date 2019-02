Muž (41) nakúpil v obchode pre kulturistov, osudná chyba: 22-hodinová erekcia!

Štyridsaťjedenročný Škót chcel mať tmavšiu pokožku, a tak si v obchode pre kulturistov zadovážil syntetický hormón melanotan. V Spojenom kráľovstve je zakázaný, pretože zvyšuje hladinu melanínu v tele a tým dodáva pokožke bronzový nádych ako po opálení. Okrem zhnednutia pokožky spôsobuje aj zvýšenie libida.

Chlapík si látku vstrekol injekčne do brucha, čo sa už ale krátko nato ukázalo ako veľmi nešťastné rozhodnutie. O hodinu neskôr totiž dostal neovládateľnú a veľmi bolestivú erekciu. Pokúšal sa schladiť si svoj penis ľadom, avšak bez výsledku. Zašiel preto na pohotovosť v Glasgowe, kde mu lekári diagnostikovali akútny stav priapizmu, čiže dlhodobej bolestivej erekcie bez sexuálneho dráždenia.

Najprv začali zamrazením údu, no neskôr boli nútení použiť lokálne anestetikum. Len čo penis znecitlivel, odstránili z neho 700 mililitrov krvi. Testy ukázali, že pacient trpel nízkym prietokom krvi, v dôsledku čoho sa mu krv nahrnula do penisu a zostala tam uviaznutá. Ide o vážny stav, v prípade neliečenia môže dôjsť k zjazveniu alebo trvalej erektilnej dysfunkcii.

Zdroj: Getty Images

Mužovi každých päť minút vpichovali do pohlavného údu injekciu s látkou, ktorá mala zabrániť erekcii. Tesne pred dosiahnutím maximálnej dávky začala erekcia konečne ustupovať. Napriek odporúčaniam lekárov zostať v nemocnici na pozorovanie chlap odišiel domov. O mesiac neskôr ale zavolal do nemocnice s tým, že už dva týždne trpí opuchom. Priznal, že často sa u neho objavuje "krátkodobá, spontánna erekcia, ktorú nedokáže udržať príliš dlho". Lekári tvrdia, že muž nemal ani poňatia o vedľajších účinkoch látky, ktorú už dlhší čas používal. "Povedal, že keby vedel o priapizme ako o vedľajšom účinku, nikdy by ani len nezvažoval kúpu melanotanu," uviedol doktor Baren Albert Dreyer.