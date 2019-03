Žena (51) takmer zomrela: Do krvi si vstrekla ovocnú šťavu, z jej reakcie sa budete chytať za hlavu

Ilustračné foto

PEKING - Žena s pozitívnym prístupom k alternatívnej medicíne takmer zomrela po tom, čo jej orgány začali zlyhávať. Nestalo sa to však len tak z ničoho nič. Pani Zengová (51) si za to mohla sama. Vstrekla si totiž šťavu z 20 rôznych druhov ovocia do svojho krvného obehu pomocou domácej infúzie. Jej teplota začala stúpať a pociťovala svrbenie, ale nič s tým neurobila.