Nevesta zažila svadbu ako z hororu: Ženích chcel zbaliť servírku, toto jej navrhoval

WASHINGTON - S nepekným vykročením do manželského života sa musí vyrovnať Američan Matthew Aimers, ktorý pred súdom čelí obvineniam, že na vlastnej svadobnej hostine sexuálne napadol servírku, bil hostí a pohádal sa s políciou, ktorú sa snažil vyprovokovať k bitke. Incident sa odohral ešte v novembri, médiá si ho ale všimli až teraz po tom, čo sa mladík dostal vďaka kaucii na slobodu z väzby. Zdroje neuvádzajú, ako na situáciu zareagovala novomanželka.

Hostina sa konala v pensylvánskom Northampton Township. Podľa obvinenia Aimersovi (31) s pribúdajúcimi pohármi alkoholu padla do oka ešte neplnoletá servírka, ktorej údajne navrhol, že by sa "vonku mohli ísť bozkávať". To ale dievča odmietlo. Keď ju jej nadriadení poslali skontrolovať dámske toalety, ženích sa vydal za ňou. Servírka uviedla, že sa pred ňou obnažoval, obchytkával ju a ponúkal sto dolárov, ak ho pekne pobozká.

Obťažovaním ale Matthewova alkoholová eskapáda neskončila. Z dokumentov predložených súdu totiž vyplýva, že postupne vzrastala ženíchova agresivita, ktorú si vybíjal napádaním hostí. Ranu schytal aj jeden z čašníkov po tom, čo mužovi zakázal vynášať alkohol zo sály.

Zdroj: Getty Images

Pred políciou, ktorá prišla situáciu upokojiť, Aimers utiekol do autobusu pre zvážanie hostí. Pod hrozbou použitia elektrického paralyzéra ženích vystúpil, vonku sa ale policajtov nadávkami snažil vyprovokovať k bitke. Nakoniec skončil vo väzbe, z ktorej sa dostal po zaplatení 35-tisícoch dolárov. Aimersov právny zástupca uviedol, že jeho klient trvá na nevine a že sa teší, až svoje meno očistí. Zoznam obvinení, ktorým čelí, je podľa amerických médií značne dlhý, nechýba tu napríklad napadnutie, výtržníctvo, odpor pri zadržaní, obťažovanie či obmedzovanie slobody maloletej.