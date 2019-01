Mladík je zhrozený z toho, čo sa mu stalo na svadbe: Všetci boli ticho, jeho mobil začal zrazu hrať...

Muž začína príbeh ponukou, ktorú dal svadobnému páru. Navrhol im, že sa postará o zvuk počas svadby, čím im aspoň ušetrí náklady na túto záležitosť. Netušil ale, že jeho telefón sa medzitým pripojil na bluetooth a nespustí hudbu, ale posledné pozerané video.

"Všetko išlo skvele, všetci sa usadili a zostali v tichosti, aby ženích mohol začať rozprávať. Vtedy sa niekto pokúsil zapnúť hudbu," začína svoje rozprávanie. To je pasáž, v ktorej sa všetko pokazilo. Jeho mobil sa totiž automaticky napojil na reproduktor a pustil poslednú zložku, ktorá bola v telefóne prezeraná. "A tou bolo porno z predošlej noci. Zvuky z neho sa začali valiť z reproduktorov všade naokolo, počuli to všetci hostia vrátane ženíchovej a nevestinej rodiny."

Zdroj: Getty Images

Chlapík okamžite siahol do vrecka, aby svoj telefón stíšil. Pri pohľade na neho sa ženích neubránil smiechu. Priateľka smoliara to až tak humorne nevzala. "Videla, ako som vytiahol mobil z vrecka a vypol zvuk, takže zistila, že pornografia pochádzala odo mňa," pokračuje užívateľ. Na svadbe to nijako nekomentovala, no po nej sa mladíkovi už viac neozvala.

Ten sa preto teraz pýta, či to má nechať tak, alebo sa má sám pokúsiť ju kontaktovať. Viacerí uviedli, že sú za prvú možnosť, teda aby jej dal trochu času, pretože sa potrebuje dostať zo strápnenia, ktoré kvôli nemu zažila na sestrinej svadbe. "O dva roky sa budú na tomto príbehu spolu smiať," myslí si jeden z užívateľov.