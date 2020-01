Tip, ako zatočiť so zažranou špinou na teniskách: Keď urobíte TOTO, budú žiarivo biele

LONDÝN - Ak práve zápasíte so zažranou špinou na vašich bielych teniskách, tip užívateľky sociálnej siete vám ich možno pomôže dať do pôvodného, žiarivo bieleho stavu. Jej príspevok má veľké množstvo zdieľaní, i keď veľa komentujúcich pripúšťa, že ide o náročný a zdĺhavý postup.

Biele tenisky sú síce fajn, ale čo sa týka ich čistoty a údržby, ide o poriadnu zaberačku. Škvrny a fľaky sa na nich vynímajú po každom použití. Do boja so špinou tak zvyčajne nastupuje kefa a prací prostriedok, ktoré im aspoň nakrátko opäť vrátia pôvodný vzhľad. Užívateľka Facebooku však v skupine "Mrs Hinch Made Me Do It" zverejnila zaujímavejšiu receptúru a mnohí užívatelia ju prijali s nadšením.

Zdroj: Getty Images

Na odstraňovanie škvŕn z tenisiek používa zmes z bielidla a odstraňovača škvŕn, ktorú namiešala v horúcej vode. V nej najskôr vyprala šnúrky a potom túto zmes aplikovala zubnou kefkou aj na tenisky, ktoré predtým postriekala odmasťovacím prostriedkom na riad. Takto ošetrenú obuv potom vyšúchala jemnou utierkou a vložila do práčky. Výsledky vraj boli vynikajúce a ohromuje nimi užívateľov sociálnej siete.

„Vyzerajú ako úplne nové,“ napísala jedna z nich. „Skvelá práca.“ Mnohí si však myslia, že ide o príliš komplikovaný spôsob a rovnaký výsledok dosiahnu vypraním tenisiek v práčke bežným pracím prostriedkom.