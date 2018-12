Ženích zrušil svadbu 24 hodín pred ňou: Dorazila ho krutá reakcia jeho snúbenice

Majiteľka svadobnej agentúry zverejnila na stránke Notalwaysright.com nepríjemnú skúsenosť s jednou zo svojich zákazníčok. S prípravami na veľký deň vraj išlo všetko dobre až do chvíle, kým nastávajúca nevesta nezistila, že jej sestra je tehotná. V tej chvíli vraj pochopila, že pracuje pre bezcitné monštrum. "Začala zúriť a oznámila sestre, že už nemôže byť družička. Jej tehotenstvo totiž prinieslo kopu nepredvídateľných a neriešiteľných problémov, ktoré ona nechce a nebude riešiť," posťažovala sa organizátorka. Tým neriešiteľným problémom bola zmena veľkosti šiat.

Zdroj: Getty Images

Žena neskôr zistila, že sestra nevesty sa snažila otehotnieť tri roky a o to viac nechápala takúto krutú a necitlivú reakciu. Svoj názor si však nechala pre seba a pokračovala v prípravách až do chvíle, kým nenastal ďalší zlom. "Jedného dňa sedelo u mňa to bezcitné monštrum aj so svojou matkou. Monštrum neskôr s niekým telefonovalo a potom oznámilo mame, že sestra potratila," pokračuje organizátorka. Správa, ktorá ju dojala k slzám, s nevestou vôbec nepohla. Surovo a chladne svojej organizátorke oznámila, aby sestru opätovne zaradila na zoznam družičiek, lebo už s ňou nebude problém. Tieto slová nenechali chladnou ani matku nevesty. Tá sa okamžite zdvihla a bezohľadnej dcére oznámila, že s touto svadbou nechce nič mať, nebude ju financovať a ani na ňu nepríde. "Ak si myslíte, že to s tým monštrom pohlo, tak sa mýlite sa. Zostala tam so mnou a riešila ďalšie detaily."

Zdroj: Getty Images

Prišiel však na psa mráz. 24 hodín pred obradom zavolal organizátorke ženích a svadbu odvolal. Na dôvod sa nepýtala, ale asi ani nemusela.