Umierajúci starec nechal susedom obrovské prekvapenie: Veľké vrece a v ňom...

Osemdesiatnik Ken Watson bol susedom Williamsovcov v meste Barry posledné dva roky. Podľa rodičov si veľmi obľúbil ich dcéru Cadi, ktorá má ešte len dva roky. Krátko po tom, čo zomrel, zazvonila v pondelok pri ich dverách Watsonova dcéra. "Priniesla veľké plastové vrece a ja som si myslel, že nesie nejaké odpadky a chce, aby som ich vyhodil," uviedol Owen Williams. Lenže vo vreci bolo štrnásť úhľadných balíčkov. Rodina vraj netuší, či sused dary zhromažďoval od narodenia Cadi alebo ich nakúpil tesne pred svojou smrťou.

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents he’d bought for *our* daughter for the next thirteen years. pic.twitter.com/6CjiZ99Cor