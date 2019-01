Ohavný čin počas svadobnej noci: Ženích znásilnil svoju dcéru (20), nevesta spala hneď vedľa

Otec a dcéra už niekoľko rokov neboli v kontakte, ale počas predchádzajúcich Vianoc znovu začali spolu komunikovať a on ju pozval na svoju svadbu. Na súde odznelo, že mladá žena (20) sa počas oslavy poriadne opila, a tak jej otec spolu s ďalším hosťom okolo 2:30 pomohol do svadobného apartmánu a uložili ju do postele. Približne o 90 minút si prišiel ľahnúť aj ženích, pričom na lôžku ležala z jednej strany jeho novomanželka a z druhej dcéra.

Muž na súde tvrdil, že si nepamätá nič z toho, čo sa potom stalo, a poprel všetky obvinenia zo znásilnenia a sexuálneho zneužitia. V súdnych dokumentoch, ktoré zverejnil dánsky JydskeVestkysten, sa uvádza, že v určitom čase medzi 4.00 a 4.45 sa začal muž dotýkať svojej dcéry.

Zdroj: gettyimages.com

"Keď ho požiadala, aby s tým prestal a pokúsila sa posadiť sa, pevne ju zatlačil do hrude. Potom, keď ležala na chrbte, prinútil ju k pohlavnému styku aj napriek tomu, že ho niekoľkokrát prosila, aby prestal," píše sa v správe. Prokurátori na súde v Koldingu uviedli, že mladá žena sa kvôli intoxikácii nedokázala brániť.

V textových správach medzi otcom a dcérou v nasledujúcich dňoch po ohavnom čine sa jej rodič ospravedlňoval s tým, že si ju pomýlil so svojou ženou. Podľa Ekstrabladet mu dcéra odpísala, že by mali prerušiť akýkoľvek kontakt. Nemenovaný muž bol uznaný vinným zo znásilnenia a súd ho poslal do väzenia na dva a pol roka.