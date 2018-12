Vianočná láska: FOTO Sarah uvidela svojho muža pár hodín pred sobášom, ich rodiny budú v šoku!

LAS VEGAS – Kým mnohé páry so svadbou otáľajú a zaťažujú sa hľadaním najvhodnejšieho termínu, 34-ročná Sarah Edwardsová a o dva roky starší Paul dlhodobé plánovanie ich veľkého dňa vôbec neriešili. Dvojica vstúpila do spoločného zväzku iba po niekoľkodňovej známosti a manželský sľub bol pre oboch ten najkrajší vianočný darček.

Príbeh Sarah (34) a jej manžela Paula (36) je ako vystihnutý z scenára reality šou. Obaja sa totiž zoznámili 15. decembra cez aplikáciu Bumble, kde si vymieňali správy a okamžite vraj medzi nimi preskočila iskra. „Po prvý raz sme si zavolali 22. decembra,“ hovorí Novozélanďanka, ktorá momentálne žije v anglickom Kente. „Stále sme si mali čo povedať. Toto pokračovalo aj na ďalší deň, a tak sme dostali bláznivý nápad, že na Vianoce sa zosobášime v Las Vegas,“ komentuje šokujúce rozhodnutie Sarah.

Paul bol vraj tejto myšlienke okamžite naklonený a na Štedrý deň sa obaja po prvý raz stretli na londýnskom letisku Gatwick aj s letenkami. „Čakal ma s kyticou a zásnubným prsteňom, kľakol si na koleno a požiadal ma o ruku,“ usmieva sa žena. „Dostala som aj hodinky a vôbec nechápem, ako vedel, že naozaj nijaké nemám.“ Šťastná dvojica potom nastúpila do lietadla a po prílete do Las Vegas si obaja povedali svoje áno v hoteli Bellagio, kde si vopred rezervovali miesto.

Uletený pár tak vynechal svadobné prípravy plné napätia a nervozity a urobil všetko spontánne. Skúsenosti s manželstvom už mali obaja. „Do našich predchádzajúcich zväzkov sme vstupovali podľa tradícií a po dlhodobom vzťahu, a nakoniec to aj tak skončilo fiaskom. Možno rýchle a spontánne rozhodnutie bude zárukou šťastia,“ hovorí Angličan, ktorý žije v Sussexe a z predchádzajúceho manželstva má dve dcéry vo veku 13 a 15 rokov. „Ešte som im to nepovedal, ale teším sa na to, aké budú prekvapené.“

Keďže rodina nevesty žije na Novom Zélande ani jej najbližší zatiaľ o ničom nevedia a plánuje im to oznámiť čo najskôr. „Nepočítam s tým, že ma pochopia. Ale je mi to jedno. S Paulom sme momentálne veľmi šťastní, je spontánny a uletený ako ja a rozumieme si. Nezaoberám sa tým, čo nám život prinesie. To budeme riešiť, až keď to príde,“ odôvodňuje svoje rozhodnutie zosobášiť sa s mužom, s ktorým si iba niekoľko dní vymieňala správy, párkrát telefonovala, a po prvý raz ho stretla iba pár hodín pred sobášom. Keby jej vraj pred pár dňami niekto povedal, že sa bude na Vianoce vydávať v Las Vegas, nechápala by to. „Musíme si veriť a urobíme všetko preto, aby to fungovalo,“ tvrdí uletená dvojica.