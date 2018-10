Mužovi zničili luxusnú dovolenku na Jamajke už v lietadle: Sadol si na sedadlo a FUJ, hnus!

GLOUCESTER - Andy Vicary (52) na svoj let na Jamajku spoločnosťou British Airways tak ľahko nezabudne. V business triede ho čakalo pomočené sedadlo, v dôsledku čoho sa musel dokonca prezliecť. Spoločnosť mu ako odškodné darovala 40 000 míľ letov zadarmo, Andy to však nepovažuje za dostačujúce.

Andy z Gloucestershiru letel na Jamajku spolu so svojou manželkou. Podľa jeho slov mu nepríjemný let úplne pokazil 5600-eurovú dovolenku. Kvôli „močom nasiaknutému sedadlu“ si musel presadnúť do úplne inej triedy, a nemohol preto sedieť pri svojej manželke.

„Boli sme na palube lietadla a kráčali sme k našim sedadlám. Sadol som si so šampanským v ruke a vravím si: ‚Toto je dokonalé,‘“ povedal podľa portálu mirror.co.uk Andy. Hneď nato zacítil, že poťah sedadla je vlhký a postavil sa, aby skontroloval nohavice. Boli tiež mokré.

„Začal som vyzliekať poťah, keď som uvidel, že celá sedačka je nasiaknutá močom. Letuška poťah úplne stiahla, bolo nechutné pozerať sa na to, ako z toho kvapká moč,“ opisuje nepríjemnú situáciu Andy. Po pristáti za Andym chodili dokonca aj spolupasažieri, ktorí zisťovali, čo presne sa stalo.

Zdroj: thinkstock.com

Pár strávil dovolenku v rezorte v meste Kingstone, kam cestovalo aj viacero pasažierov rovnakého letu. Andy vraví, že celú dovolenku za ním chodili a dožadovali sa odpovedí na svoje otázky. Pre muža to bolo mimoriadne nepríjemné, pretože na incident nedokázal zabudnúť.

Spoločnosť mužovi poskytla odškodné, podľa Andyho to ale nebolo dostačujúce. „Problém vyriešili príliš jednoducho,“ vraví. British Airways mu ponúkla 40 000 míľ letov zadarmo. Dodáva, že letuška bola veľmi milá a ústretová, no napriek tomu sa mu nepáči riešenie situácie.

„Posádka lietadla zabalila moje nohavice do plastového vrecka,“ komentuje muž. „Vzhľadom na to, že sa v rezorte nenachádzala žiadna práčovňa, nedokázal som si nohavice poriadne oprať. Musel som ich skrátka vyhodiť,“ pokračuje.

Zdroj: thinkstock.com

Džínsy, ktoré mal Andy na sebe, boli od Armaniho a stáli 170 eur. Spoločnosť mu však neponúkla nijaké finančné odškodné. „Ospravedlňujeme sa pánovi Vicarymu, ktorého sme presunuli do inej triedy a ponúkli mu voľné lety našou spoločnosťou,“ vyjadril sa hovorca British Airways.

Centrum zaoberajúce sa odškodným tvrdí, že spoločnosť konala správne a odškodné je adekvátne. Podľa vyjadrenia centra bola situácia pre leteckú spoločnosť rovnako nepríjemná ako pre Vicaryho. Andy je aj naďalej odhodlaný bojovať za vyššie odškodné.