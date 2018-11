Novomanželia sa tešili na medové týždne na Bali: Najhoršie chvíle v ich živote, TOTO nečakali

Štvorročný labrador Milo zrejme nadovšetko miluje svojich majiteľov Daniela (26) a Tiau (25) Farthingovcov a chce ich mať stále doma. Postaral sa totiž o to, aby sa dvojica veľmi rýchlo vrátila zo svadobnej cesty. Mladý pár síce doletel na Bali, kde si mal vychutnávať prvú manželskú dovolenku, ale miestny colník nepovolil mužovi vstup do krajiny. Mal totiž odhryznutý kúsok z pasu, o čo sa postaral práve jeho chlpáč Milo.

Muža dokonca sedem hodín zadržiavali, kým si vypočul rozhodnutie miestnych úradníkov, ktoré bolo nekompromisné a musel okamžite opustiť krajinu. Samozrejme, že jeho manželka sa vrátila s ním a obaja absolvovali v krátkom čase ďalší šestnásťhodinový let domov do Británie. Svadobná cesta za 4000 libier (cca 4500 eur) tak skončila po 48 hodinách.

„S tým pasom cestujem štyri roky a nikde som nemal problém,“ hovorí pre mirror.co.uk Daniel. „Bol som aj v Singapure a nikomu to nevadilo. Iba raz ma v Británii upozornili, že by bolo dobré, aby som si nechal urobiť nový, ale že to nie je nevyhnutné.“ Nechápe tiež, prečo ho okamžite zadržali a posadili do vyšetrovacej miestnosti s ďalšími tridsiatimi mužmi ako ťažkého zločinca.

„Za tých sedem hodín sme pretelefonovali 216 libier (cca 245 eur), vôbec sme nevedeli, čo máme robiť,“ opisuje nepríjemnú skúsenosť z letiska Tia. Prekvapenie vraj neskrýval ani personál na letisku Heathrow, keď im ukázali, z akého dôvodu sa museli vrátiť. „Neverili tomu, že za toto ma zadržiavali sedem hodín,“ hovorí Daniel. Dvojici už pomáhajú priatelia a rodina a postupne pre nich zbierajú peniaze, aby sa mladomanželom čo najskôr vrátila ich nevydarená investícia do pokazenej dovolenky.