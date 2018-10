Zázračný únik pred smrťou: VIDEO Piloti si nevšimli hroznú vec, 136 ľudí v nebezpečenstve

Lietadlo leteckej spoločnosti Air India sa rozbiehalo po dráhe v Tiruchirappalli, keď zasiahlo stenu pri obvode letiska. Najšokujúcejšie na tom je, že piloti si údajne nič nevšimli a pokojne pokračovali v odlete. Svojím nedbalým činom dostali do rizika 130 pasažierov aj členov posádky, pretože lietadlo bolo značne poničené. Let trval približne štyri hodiny.

Fotografie lietadla po pristáti zobrazujú na kusy roztrhaný spodok a diery v trupe. Podľa vyhlásenia spoločnosti Air India zamestnanci mohli zaznamenať, že „lietadlo pravdepodobne narazilo do obvodovej konštrukcie letiska“. Vedúci pilot však tvrdí, že všetky systémy v lietadle fungovali normálne. Pôvodne malo lietadlo pristáť v Dubaji, v dôsledku komplikácii núdzovo pristálo v Bombaji.

Na celej skutočnosti je priam neuveriteľné to, že lietadlo bezpečne pristálo a nikomu sa nič nestalo. V miestnych médiách sa o pristáti píše ako o „zázračnom úniku“. Cestujúci boli po príchode do Bombaja presunutí do iného lietadla, ktoré ich dopravilo do Dubaja. Air India oznámila, že dvaja piloti sú v súčasnosti prešetrovaní.

Incident bol nahlásený indickému generálnemu riaditeľstvu pre civilné letectvo, kde sa bude následne vyšetrovať. „Letecká spoločnosť plne spolupracuje,“ uviedol pre miestne médiá dopravca. Minister civilného letectva Suresh Prabhu oznámil, že vláda si vyžiadala nezávislú štúdiu o bezpečnosti letov Air India. „Bezpečnosť cestujúcich je pre nás mimoriadne dôležitá,“ píše Prabhu na Twitteri.