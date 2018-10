FOTO, ktorá mala navždy zostať utajená! Posádka Ryanairu spiaca ako bezdomovci

MALAGA - Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair sa ocitla pod paľbou kritiky po tom, čo v polovici októbra unikla fotografia, ako ich zamestnanci spia na studenej podlahe v kancelárii na španielskom letisku, pretože im kvôli silnej búrke zrušili let. V malej miestnosti boli nútení zostať tri hodiny, a to bez vody i jedla.

Škandalózny záber zobrazuje skupinku letušiek a stewardov, ktorí ležia na zemi v kancelárii na španielskom letisku Malaga, pretože im kvôli nepriazni počasia zrušili let. Fotka sa najprv objavila na facebookovej stránke Ryanair Must Change - Ryanair sa musí zmeniť, no ľudí tak pobúrila, že v priebehu pár dní ju na sociálnej sieti Twitter zdieľalo takmer 2-tisíc ľudí.

Zdroj: Twitter/CN

„Toto je posádka spoločnosti Ryanair 737 so sídlom v Portugalsku, ktorá nedávno uviazla v Malage v Španielsku kvôli búrke. Spoločnosť tento rok zarobí 1,25 miliardy eur, ale svojej posádke na noc nezabezpečí hotel,“ píše Jim Atkinson, ktorý fotku zdieľal.

Fotka posádky Ryanairu, ktorú zdieľal Jim Atkinson. Zdroj: Twitter/Jimbaba

Manažér dotknutej leteckej spoločnosti Peter Bellow v reakcii uviedol, že všetky hotely boli v tom čase plné. Búrka v Portugalsku vraj spôsobila rozsiahle škody. „Naša posádka bola následne presťahovaná do VIP salónika. Ospravedlňujeme sa, že sme našim zamestnancom nemohli nájsť ubytovanie,“ povedal Bellow.

Jimovi sa však nechcelo veriť, že všetky hotely boli plne obsadené. Fotku preto zdieľal v ďalšej skupine, kde si ju všimol delegát pre zamestnancov aeroliniek Fernando Gandra, ktorý napísal, že v ten deň bol v Španielsku štátny sviatok. „Nakoniec dostali informáciu, že je nie možné zohnať hotel. V Španielsku bol sviatok a hotely v Malage boli plné, no určite bolo možné ubytovať posádku niekde v blízkom okolí,“ myslí si delegát. Krajina 12. októbra oslavuje štátny sviatok Španielska.

Zahraničné médiá píšu, že posádka spoločnosti Ryanair mala letieť do portugalského mesta Porto. Bez vody i jedla vraj museli čakať tri hodiny, kým im let povolia.

Skupinka 8 pilotov a 16 letušiek tvrdí, že v miestnosti s ôsmimi sedačkami museli zostať od jednej do šiestej hodiny ráno.