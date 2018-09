Sesterské vražedné komando zabíjalo nacistov: Dievčatá (14, 16) lákali vojakov do lesa na istú smrť

Aj viac ako 70 rokov po ukončení vojny je potrebné pripomínať, akým krutým spôsobom menila životy jednoduchých ľudí. Sestry Freddie (14) a Truus (16) Oversteegenové boli v čase napadnutia Holandska obyčajné dievčatá so svojimi bežnými radosťami a starosťami mladých ľudí v ich veku. Po vstupe Nemcov do ich krajiny sa však ich bezstarostný život úplne zmenil a dennodenne prichádzali do styku s krutovou vojnovou realitou. "Myslím, že obe sestry boli ovplyvnené matkou. Ako komunistka neznášala nacistov a v tomto duchu vychovávala aj svoje deti," hovorí šéf národnej nadácie Hannie Schaftovej Jeroen Pliester. Rodina dokonca u seba ukrývala Židov.

Freddie Oversteegenová Zdroj: Facebook/National Hannie Schaft Foundation

Hoci sestry pôsobili nevinne, ako členky odboja v rodnom meste Harleem toho stihli naozaj veľa, okrem iného lepili plagáty a rozdávali brožúry. "Boli mladé a vyzerali bezbranne. To bola ich obrovská výhoda. To bol zrejme hlavný dôvod, prečo sa šéf odboja obrátil na matku a zašiel s požiadavkami na dievčatá ešte ďalej," hovorí autor knihy Under Fire: Women and World War II. Ellis Jonker. Tínedžerky robili neskôr sabotáže na mostoch a tratiach, sprevádzali židovských utečencov z jedného úkrytu do iného a pracovali v improvizovaných nemocniciach. Dokonca lákali do lesa nemeckých vojakov a holandských udavačov, kde ich neskôr zastrelili. Keby ich vtedy chytili, čakala by ich istá smrť. Napriek tomu nikdy nezaváhali. Do odboja v Holandsku sa zapojilo veľa žien, ale nie dievčat, ako boli tieto. Chodili na bicykloch, pôsobili zraniteľne a milo, a pritom likvidovali Nemcov. Doteraz nie je známe, koľko nacistov sestry zlikvidovali, pretože ony samé o tom nikdy nechceli hovoriť. Neskôr sa k nim pridala ich kamarátka Hannie Schaftová, ktorá ako študentka odmietla podpísať sľub vernosti Nemecku. Práve ona ako jediná vojnu neprežila a zabili ju tesne pred jej koncom v roku 1945.

Sestry Oversteegenové síce vojnu prežili, ale spomienky na ich mladosť ich kvárili celý život a vracali sa ako nočná mora. Truus sa dala na umeleckú dráhu a svoje traumy si ventilovala pri tvorení sôch a písaní. Freddie sa vydala a mala deti. V starobe priznala, že skúsenosti z vojny ju veľmi poznačili a celý život trpela nespavosťou. Nikdy nehovorili o zabíjaní ako o hrdinstve a krajina, za ktorú tak bojovali, im neprejavila žiadnu vďaku iba preto, lebo ich matka bola komunistka. Nakoniec sa však dočkali a v roku 2014 dostali Mobilisatie-Oorlogskruis, čiže kríž vojnovej mobilizácie. Iba dva roky nato zomrela ako prvá Truus a začiatkom septembra, len jeden deň pred svojmi 93. narodeninami, sa za ňou pobrala aj Freddie. Obe sa dožili úctyhodných 92 rokov.