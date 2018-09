Chlapec (9) neposlúchol matku a takmer oslepol: Nikdy neurobte to, čo on!

LEIGH-ON-SEA - Deväťročný chlapec si laserom v pere vypálil čierne škvrny do oka. Pozeral sa síce do neho len dve sekundy, no tie ho vyšli veľmi draho. Napriek tomu, že úplne neoslepol, nie je schopný čítať, rozpoznať tváre svojich príbuzných a kamarátov, ani športovať či prechádzať cez cestu bez sprievodu.

Matka Archieho, Emma Carsonová, zostala po incidente ohromená, keď jej syn utrpel náhle poškodenia oka spôsobené zeleným laserom. Našťastie nezostal úplne slepý, no kvôli veľkým čiernym škvrnám, ktoré sú v jeho zornom poli, nevidí dokonale. Chlapec si poškodil sietnicu a lekári tvrdia, že na akékoľvek chirurgické zákroky už môže byť neskoro. Emma tvrdí, že synovi kúpila laserové pero v hračkárstve. Prízvukovala mu, aby sa nepozeral priamo do lasera. Zvedavosť však spôsobila, že mamu neposlúchol.

Zdroj: YouTube

"Nikdy by som si nepomyslela, že niečo, čo sa dá kúpiť v hračkárstve, by mohlo byť nebezpečné. Stále tie perá predávajú ako detské hračky," tvrdí Carsonová. Myslela si, že Archie bude chvíľu vidieť podobne, ako keď sa človek pozrie do žiarovky alebo slnka. Zhrozila sa, keď videla lekársku snímku, na ktorej jasne vidno trajektóriu lasera cez chlapcovo oko. Väčšie poškodenia má údajne na pravom oku, ktorým sa do lasera pozeral ako prvým. "Doktor mi povedal, že by nepomohlo ani to, keby som Archieho hneď po nehode doviezla do nemocnice."

Lekári ďalej vysvetlili, že laserové zranenia sú okamžité a zanechávajú zjazvené tkanivo. Carsonová uvažovala o tom, že obchod za predaj nebezpečným hračiek zažaluje, no právnik jej to neodporúča. Údajne ešte niekoľko dní pred incidentom Emma menila batériu v laserovom pere a opäť Archieho upozornila, aby nehľadel na laserové žiarenie. Na druhý deň po nehode sa chlapec sťažoval, že nevidí. Jeho matka si myslela, že za to môžu alergie a dala synovi antihistaminikum. Keď sa priznal, že vidí čierne škvrny a nevidí dopravné značky ani tváre vlastných bratov, začala sa báť. V nemocnici sa Archie priznal, že sa pozrel priamo do laseru. Oči chlapca dokonca zmenili farbu z tmavozelenej na svetlozelenú. Archie sa vraj s poškodením oka zmieril, niekedy to dokonca vyzerá, akoby si na tmavé škvrny zvykol. Potom sú však dni, kedy ho to obťažuje a neprestajne si pretiera oko.