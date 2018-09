Ako sa vyhnúť stresu na letisku: Dodržiavajte tieto RADY a bude sa vám cestovať jedna radosť

Stratilo sa to a našlo sa to

Všetko, čo sa nachádza na oddelení strát a nálezov viac ako deväťdesiat dní, prestáva byť majetkom majiteľa. Takže ak zúfalo potrebujete napríklad nabíjačku na telefón a nejakú tam skladajú dlhšie ako je táto časová lehota, môžu vám ju darovať.

Zdroj: topky

Mám prázdnu fľašu

Letiská sú známe najmä vysokými cenami jedál a nápojov. Fakt, že sa musíte pred kontrolou zbaviť tekutiny, ktorej obsah prevyšuje sto mililitrov, neteší najmä tých, ktorí cestujú s deťmi. Stále však môžete mať v príručnej batožine prázdnu fľašu, ktorú ľahko doplníte vo fontánkach s pitnou vodou v odletovej hale.

Choďte vľavo

Prejsť cez bezpečnostnú kontrolu môže trvať veky. Všimnite si, že ľudia majú tendenciu ísť doprava. Rady vľavo sú preto zvyčajne kratšie, tak prečo to nevyužiť?

Zdroj: Getty Images

Sme už pri bráne?

Nabehané kilometre pri hľadaní správnej brány majú ďaleko od relaxu. Je preto dobré, keď si zmapujete svoju cestu po letisku prostredníctvom aplikácií GateGuru alebo Airport Transit Guide

Viem si to predstaviť

Odfoťte si vašu batožinu ešte predtým, ako ju odovzdáte na check in. V prípade jej straty tak aspoň ušetríte čas zdĺhavým opisovaním. Celú situáciu to uľahčí najmä vtedy, ak nie ste jazykovo zdatní.

Choďte online

Ak vám odložia let, netlačte sa v dave, ktorý sa hrnie k tabuli v snahe zistiť, čo sa deje. Oveľa pohodlnejšie je, ak si všetko nájdete na stránke aerolínií. Všetky bez výnimky aktualizujú stav vášho letu. Tiež sa oplatí kontaktovať vašu aerolinku na Twitteri, pretože ich servisní zamestnanci sú o všetkom informovaní ako prví a komunikujú medzi sebou.

Zdroj: Getty Images

Noste si so sebou náhradné oblečenie

Aj keď plánujete iba krátky let, pribaľte si do príručnej batožiny náhradné oblečenie. Vaše cestovanie vám totiž môže znepríjemniť aj malá nehoda so šálkou kávy a znečistený mokrý odev vás potom oberie o pohodlný pocit z cestovania.