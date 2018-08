Nepríjemný zážitok dovolenkárov v Hurghade: Vypukol zmätok, na letisku čakali hodiny

Ilustračné foto, Zdroj: Twitter/Jared Malsin

PRAHA - Ľudia, ktorí mali v sobotu popoludní letieť z Hurgady do Prahy s egyptským dopravcom AlMasria Airlines, sa svojho letu nedočkali. Cestovná kancelária Exim Tours ich rozviezla do hotelov, odletieť by mali dnes. Marketingový riaditeľ Exim Tours Stanislav Zíma povedal, že išlo zhruba o sto ľudí. Dôvodom bol problém s lietadlom.