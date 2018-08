Turisti prepadli smrteľnej zábavke: Šesť mŕtvych len v Španielsku, TOTO nikdy neskúšajte!

A zatiaľ čo vlani žiadne zranenia neboli smrteľné, tento rok nepomohli úmrtím zabrániť ani letáky s varovaním, pokuty a ani kampaň britskej asociácie cestovných kancelárií. Mnohí z turistov, ktorí sa takto bavia, totiž pochádzajú z Británie.

"Konzulát by mal viac tlačiť na britskú vládu, aby zintenzívnila kampaň proti balconingu," povedal denníku El País podpredseda asociácie malorských hoteliérov a riaditeľ hotela v letovisku Magaluf. Práve to je centrom tejto podivnej zábavy mladých turistov, ktorá vznikla pred niekoľkými rokmi pôvodne ako skákanie z balkónov do hotelových bazénov.

Hotelieri na Baleárskych ostrovoch už roky spolupracujúci s miestnymi úradmi, aby balconingu zabránili. Okrem vyvesovania varovných letákov zvýšili mnohí tiež počet ľudí na nočnú ochranu hotelov, niektorí sa snažia aspoň ubytovať mladých návštevníkov do čo najnižších poschodí, iní chystajú inštalovať na balkónoch zábrany.

V Magalufe zomrela tento rok v apríli pri preliezaní z balkóna na balkón devätnásťročná Britka, po nej írsky mladík, ktorý vypadol takto zo siedmeho poschodia a minulý mesiac podobne zomrel 18-ročný Brit. Poslednou obeťou zrejme kvôli vlastnej hlúposti sa v tomto letovisku stala dvadsaťtriročná Nemka, ktorá v pondelok popoludní vypadla zo druhého poschodia hotela, keď sa snažila preliezť z balkóna na balkón. Výsledky pitvy zatiaľ nie sú známe, ale podľa denníka El País je pravdepodobné, že svoju úlohu zohral aj alkohol. Radnica miest Palma de Mallorca a Calvia sa snažia pádom z balkónov zabrániť pokutami. Tomu, koho pri preliezaní pristihnú, hrozí pokuta až 600 eur.