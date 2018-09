Brutálny útok počas dovolenky na Malorke: Bitka na hoteli, Roberta (31) šesťkrát bodli

Robert Watson

Zdroj: Facebook

LONDÝN - V nedeľu v skorých ranných hodinách vypukla v hoteli v meste Magaluf na španielskom ostrove Malorka bitka medzi dvomi Škótmi a siedmimi Britmi. Najhoršie z potýčky vyšiel 31-ročný Robert Watson, ktorého zasiahli nožom až šesťkrát do zadku, chrbta, brucha a pravdepodobne aj do hrude. Pred útočníkmi sa mladík stihol skryť v hotelovej izbe, kým neprišla sanitka a vo vážnom stave ho nepreviezla do nemocnice.