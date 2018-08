Plavba výletnou loďou sa pre manželov skončila katastrofou: Kapitán ich nepochopiteľne vykopol

Za nočnú moru považujú manželia Chanoví svoju dovolenku na lodi spoločnosti Holland America Line. Ich vytúžený dvadsaťštyridňový pobyt sa skončil už na piaty deň potupným vylodením v Helsinkách, kde musela dvojica vystúpiť po zásahu kapitána. "O ôsmej ráno si nás pozval kapitán k sebe a vyrukoval na môjho manžela s obvinením, že bol zodpovedný za napadnutie člena posádky, ktoré sa malo odohrať dva dni predtým v Petrohrade," opisuje nepríjemnú situáciu Elaine. Kapitán lode trval na tom, aby dvojica opustila plavidlo do desiatej hodiny doobeda a na stôl položil dve letenky do San Francisca. Povedal, aby sa poponáhľali s balením, pretože inak nestihnú lietadlo.

Chanovci trvali na tom, že manžel nebol zapojený do žiadnej roztržky s personálom a chceli vidieť nejaké dôkazy. Kapitán však stále trval na svojom, a tak nežiaduci cestujúci ponížene vystúpili vo fínskej metropole. Elaine sa okamžite obrátila so žiadosťou o pomoc na neziskovú spoločnosť Elliott Advocacy a žiada o kompenzáciu a hlavne očistenie ich mena. Uviedla, že s manželom boli svedkami akejsi roztržky medzi personálom a návštevníkmi lode, keď vystupovali v Petrohrade. Videla tiež, ako nejaký muž strčil do člena posádky, ale jej muž to rozhodne nebol. Podľa Chanovej došlo k obrovskému omylu a kapitán jednal veľmi unáhlene. Tiež jej nie je jasné ani to, prečo sa celá situácia neriešila priamo na mieste za prítomnosti všetkých zúčastnených, ale až o dva dni neskôr.

"Nerozumiem tomu, ako mohli našich klientov obviniť bez akýchkoľvek dôkazov. Pani Chanová a jej manžel týmto rozhodnutím utrpeli nielen finančne, ale aj emocionálne," vyjadrila sa výkonná riaditeľka Elliott Advocacy Michelle Couch-Friedmanová. Podľa nej Holland America Line aj naďalej odmieta akokoľvek spolupracovať a nechce doložiť žiadne videozáznamy, ktoré by dokazovali, že ich klient skutočne napadol člena posádky. Zároveň je podľa nej minimálne divné, že spoločnosť poslala klientom písomné stanovisko, v ktorom vyjadrila nádej, že dotknutí manželia na nich nezanevrú a naďalej budú využívať ich služby. "Bezpečnosť a pohodlie našich hostí a zamestnancov je najvyššou prioritou našej spoločnosti," diplomaticky okomentoval incident hovorca Holland America Line. Prípad nie je doteraz uzatvorený a manželia sa aj naďalej dovolávajú spravodlivosti.