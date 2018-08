Matka v Poľsku len na chvíľu odišla z pláže: Svoje deti (†11,†13) už nikdy viac neuvidí živé

VARŠAVA - Nočnou morou prechádza matka detí, ktoré sa včera utopili v poľskom letovisku Darlowo na severe krajiny. Pokým odbehla s najmladším dvojročným potomkom na toaletu, traja zvyšní súrodenci sa išli kúpať do rozbúreného mora aj napriek zákazu a vysokým vlnám. Z vody sa podarilo vytiahnuť iba 14-ročného chlapca. Pátracia akcia po telách jeho 13-ročného brata a 11-ročnej sestry bola neúspešná.

Zdroj: FB/TVP3 Szczecin

Policajná hovorkyňa Agnieszka Łukaszeková uviedla, že oznámenie o incidente dostali v utorok o pol tretej popoludní. Tri deti videli svedkovia, ako vošli do mora, ale z vody nevyšlo ani jedno. Policajtom sa podarilo napokon dostať von aspoň 14-ročného chlapca a začali ho resuscitovať do príchodu leteckej záchranky, ktorá previezla tínedžera do nemocnice.

Podľa informácií poskytnutých záchranármi bola kvôli vysokým vlnám na pláži vyvesená červená vlajka, ktorá znamená zákaz kúpania. Pátranie po 11-ročnom dievčati a jej 13-ročnom bratovi trvalo niekoľko hodín. Zúčastnili sa ho hasiči, policajti, potápači, námorná vyšetrovacia služba aj dobrovoľníci. Nepomohla však ani živá reťaz, ktorú vytvorili.

Kapitán hasičov sa pre TVN24 vyjadril, že viac krokov už podniknúť nemohli a nakoniec museli pátraciu akciu prerušiť. Poveternostné podmienky boli príliš nepriaznivé a potápačom bránili v práci vysoké vlny.