Blondína v lietadle do Turecka predviedla bizarnú šou: VIDEO Začiatok dovolenky ako z hororu

MOSKVA - Niekedy dovolenkárov nepostretnú nepríjemnosti až priamo vo vybranej destinácii, ale už počas cesty tam. Svoje o tom vedia aj cestujúci z Moskvy do tureckej Antalye, ktorí si užili vyčíňanie opitej blondíny. Palubná posádka dokonca musela pristúpiť k zúfalému činu, a to ku zviazaniu ženy. Ako však napovedá video, ústa mala stále voľné, takže dávala aspoň takto ďalej prechod svojim emóciám.

Blondínka bez vrchného odevu a len v čiernej podprsenke bola zaviazaná po tom, ako začala spôsobovať zmätok počas letu z Moskvy do turistami vyhľadávanej Antalye v juhozápadnom Turecku.

Zamestnanci podľa portálu thesun.co.uk uviedli, že žena pôsobila ako zmyslov zbavená po tom, čo vypila príliš veľa alkoholu v moskovskom bare pred nástupom do lietadla a krátko po vzlietnutí ju museli spacifikovať.

Zdroj: FB/Mash

Mladá žena sa správala násilne k posádke a bola hrozbou aj pre cestujúcich, preto jej zviazali ruky a nohy a posadili ju na podlahu oddelene od ostatných pasažierov. Prečo mala na sebe iba podprsenku, nie je známe.

Zábery zo smartfónu, ktoré zaznamenal očitý svedok, ukazujú, ako sa blondína pokúša udierať si hlavu o stenu lietadla. Letuška jej chce napraviť bundu pod hlavou, aby jej zabránila ublížiť si, no to sa jej vôbec nepáči.

Na videu počuť, ako po rusky kričí: "Vidíte, čo sa deje. Pozrite sa na mňa. Pozrite sa na moju krv. Sú to beštie, klamári, snažia sa vás oklamať." Žena údajne ďalej tvrdila, že vidí neviditeľných ľudí, ktorí sa ju snažia zabiť.

Ruské médiá informovali, že ženu rozviazali po prílete do Antalye. Turecká polícia údajne nemala záujem ženu obviniť, a tak ju ponechali na slobode. To sa však mnohým ľuďom nepáči. Podľa niektorých mala dostať aspoň pokutu alebo sa dostať na čiernu listinu a v živote by už nemala vkročiť na palubu žiadneho lietadla.