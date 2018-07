Manžela (26) podozrievala z nevery: Keď detektív zistil, s kým ženu (24) podvádza, ostala zhnusená

BIRMINGHAM - Po roku manželstva prišla žena na to, že ju manžel podvádza. Najala si na neho súkromného detektíva, ktorý keď jej povedal, s kým, zostala totálne znechutená. Dvadsaťšesťročný mladík totiž svoju manželku vymenil za 72-ročnú milenku! Doma má už štyri vnúčatá a sám by jej mohol byť vnukom.

Dvadsaťštyriročná Angličanka sa rok po svadbe začala báť toho najhoršieho. Jej manžel totiž čoraz častejšie nebýval doma a dokonca sa zmenila aj jeho osobnosť. To, čo sa dozvedela od súkromného detektíva, to však ešte predčilo. Počas sledovania jej manžela totiž odhalil, že má milenku vo veku 72 rokov a užíva si s ňou v hoteli. S mužovou neverou sa doteraz nevyrovnala. "Nemôžem tomu uveriť. Vinila som sa za to. Keď som videla videozáznam a zistila, kto je jeho milenka..," nenachádza slová zdrvená žena.

Zdroj: Getty Images

Detektívna agentúra zistila, že neverník bol aktívnym užívateľom zoznamovacích stránok, kde boli prihlásené prevažne staršie ženy. Podvedená Britka tvrdí, že muž, ktorého si brala, bol úplne iný než ten, ktorým je dnes.

Súkromný detektív Daniel Shaw uvádza, že pri podvádzaní je najdôležitejšie sledovať fyzické príznaky. "Zmena v oblečení, príchod domov skôr alebo neskôr, majú svoj telefón vždy so sebou, to všetko sú varovné znaky," vysvetľuje. Dotyčná klientka však napriek trpkému odhaleniu zatiaľ žiadosť o rozvod nepodala.