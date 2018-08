Manžel načapal svoju ženu s milencom: Nečakaná dohra, na jej reakciu do smrti nezabudne

NAI DILLÍ - Skratové konanie istej nevernice malo pre jej manžela vážne následky. Keď indický farmár Senthamarai (55) načapal svoju ženu Jayanthi (45) v kompromitujúcej situácii s iným dedinčanom, vzkypel v ňom hnev a chcel narobiť poriadny rozruch. Nakoniec sa mu to však vypomstilo. Žena neváhala použiť naozaj kruté prostriedky záchrany pred rozhnevaným davom.

K incidentu došlo podľa portálu Times of India počas náboženského festivalu v dedine Thuraimool. Jayanthi použila výhovorku, že si potrebuje odskočiť, aby sa od manžela odpútala a približne o pol druhej ráno sa stretla so svojím milencom. Keď sa dlho nevracala, znepokojený Senthamarai sa ju vydal hľadať. Síce ju našiel, ale v kompromitujúcej situácii s dedinčanom menom Dhatchanamoorthi.

V hneve ich oboch schmatol a vyhrážal sa, že ich nezákonný vzťah zverejní, uviedla polícia. V zápale boja však Shtamhamaraimu skĺzol z nôh jeho odev, a to využila vystrašená žena, ktorá sa obávala príchodu rozhnevaných dedinčanov. Zahryzla manželovi do penisu a časť zubami oddelila. Potom so svojím milencom utiekla.

Zdroj: thinkstock.com

Krvácajúceho muža aj oddelenú časť jeho penisu urýchlene prepravili do nemocnice v Chennai, kde stav pacienta označili za stabilizovaný. Polícia vinníčku vypátrala vďaka monitorovaniu mobilu jej milenca. K svojmu zločinu sa priznala a putovala do väzby.