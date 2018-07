Žena podozrieva manžela z nevery kvôli týmto dvom VECIAM: Expertka jej dala za pravdu

BRATISLAVA - Nemenovaná žena sa zdôverila o svojom podozrení, že jej zahýba manžel. Opísala zopár vecí, ktoré začal robiť odlišne, ako u neho bývalo zvykom. Expertka jej dala za pravdu. Muži by si z tohto prípadu mali zobrať ponaučenie a vyhnúť sa niektorým chybám, pokiaľ nechcú mať doma zamiesené na poriadny problém.

Podozrievavá manželka sa zaradila k tým ženám, ktoré ani nepotrebovali príliš pátrať, aby odhalili neveru svojho partnera. Okrem najbežnejších chýb, akou je napríklad rúž na golieri košele alebo neznámy dámsky parfum šíriaci sa v šatníku z jeho saka, je tu množstvo ďalších vecí, o ktorých si chlapi myslia, že ich nežnejšie polovičky nezaregistrujú. A veľmi sa pritom mýlia. Sú známe prípady, keď muž dorazil domov s čerstvo vytlačeným akné na chrbte alebo si zrazu začal príliš často kontrolovať mobil. Posledný prípad, v ktorom zverejnila svoje podozrenie neznáma užívateľka, je veľmi podobný.

"Zrazu sa zaujímal o strih svojich vlasov a dal si urobiť úplne nový účes. Odrazu si všíma módu, starostlivo si vyberá, čo si oblečie a neustále si stráži telefón," zdôverila sa žena na portáli Mosman Daily. Mnohí muži si možno ani neuvedomujú, že takáto náhla zmena správania okamžite nakopne v žene podozrenie. Obzvlášť u partnerov, ktorí celé roky nesledovali svoj imidž a bolo im úplne jedno, v čom vyjdú na ulicu.

Zdroj: Getty Images

Nevieme, do akej miery žene pomohlo, keď jej odborníčka potvrdila, že jej podozrievanie je na mieste. "Ak to vyzerá ako kačka aj kváka ako kačka, tak to potom asi bude kačka. Vaše postrehy naznačujú, že má aférku," vyjadrila svoj názor odborníčka na vzťahy Val Edwardsová. Zmena zabehnutých návykov v obliekaní, náhle a časté predĺženie pracovnej doby, nezáujem o sex či výbery zo spoločného účtu bez vedomia partnerky sú spoľahlivé znaky, ako zistíte, že váš partner v tom "lieta".