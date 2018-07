Kráska chcela vedieť, čo si ľudia myslia o jej outfite: Keď zbadali SELFIE, riešili niečo úplne iné

SYDNEY - Jedna z najobľúbenejších beauty bloggeriek, Austrálčanka Chloe Morellová, pobavila svojich fanúšikov. Na Instagrame zverejnila fotografiu v trblietavej sukni a ponožkách s otázkou, či to takto môže byť. Fanúšikovia však skončili pri debate o tom, čo má na sukni.

Prvotný zámer, prečo Chloe zverejnila fotografiu, bol získať odpovede od fanúšikov, či by si mala nechať ružové ponožky k sukňovému outfitu. Evidentne sa pokúšala o módny žart, netušila však, že niektorých užívateľov pobavila oveľa viac. Nie však ponožkami, ale sukňou.

"Na tej sukni je to, čo si myslím, že to je?" pýta sa nemenovaná osoba v komentári. "Neviem prečo, ale myslím, že tie ponožky sú pekné a trendy. To, čo ruinuje celý outfit, je penis na sukni," píše ďalší.

Morellová prezradila, že ilustrácia mužského pohlavného údu na sukni bola pokusom o umeleckú prácu jej manžela Sebastiana Mecha. "Myslela som si, že zverejniť fotku tej sukne bude perfektné, ale naozaj som nečakala tak veľa reakcii," skonštatovala krásna bloggerka.