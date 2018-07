Na Daniela (31) vraj žmurkol kôň, bral to ako znamenie: Sex v stajni uprostred noci

Incident sa odohral v stajni v austrálskom štáte Nový Južný Wales. Podľa miestneho trénera tu došlo v minulosti k nepríjemným udalostiam, preto vo vnútri nainštalovali bezpečnostné kamery. Práve tie spustili 22. januára vo večerných hodinách poplach. Tréner dobehol na miesto a zbadal Daniela Raymonda Webb-Jacksona, ako otvára jednu stajňu za druhou. Okamžite zalarmoval políciu. Tá tridsaťjedenročného muža po príchode po krátkej potýčke odviedla na policajnú stanicu.

Počas vypočúvania sa mladík priznal, že svoje sexuálne chúťky ukojil na dvoch koňoch. Uviedol, že kobyla mu čuchala rozkrok a tiež na neho mrkla, čo považoval za súhlas k sexuálnemu aktu. Vinu však necíti a vyhlásil, že sa nedopustil nijakej krutosti voči zvieraťu.

Tréner má teraz hlavu v smútku. Na zneužitom koňovi chcel totiž pretekať, no po incidente sa správanie zvieraťa dramaticky zmenilo, a tak už to nie je možné. "Je to len malá dvojročná kobylka, ktorá bola predtým úplne pokojná. Teraz sa však správa veľmi strnulo. Naozaj nechcete zažiť takéto veci, je to zvrátené,” skonštatoval. Sudkyňa Webb-Jacksona odsúdila na desať mesiacov a udelila mu pokutu vo výške 700 austrálskych dolárov (443 eur). Vzhľadom na to, že si už nejaký čas odsedel, sa bude môcť už budúci týždeň dostať na slobodu.