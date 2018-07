Sekundy od smrti: Olga (46) sa fotila s levom, keď prišlo k dráme, bizarná reakcia šéfa parku

Olga Solominová sa chcela nechať odfotiť s levom v jednom safari parku na Krymskom polostrove. Nevedela však, že pár sekúnd po urobení fotografie bude jej život visieť na vlásku.

Po tom, čo len o kúsok unikla smrti v zuboch mačkovitej šelmy, sa žena sťažuje na neprimeranú reakciu šéfa parku. Ten jej mal odmietnuť zavolať sanitku a miesto toho ju nechal nedostatočne ošetriť miestnym zverolekárom. Následkom zlého ošetrenia sa musela pasovať so škaredými následkami.

Zdroj: profimedia.sk

Čakala na smrť

„Drepla som si k levovi a položila na neho ruku tak, ako mi bolo povedané,“ zdôverila sa Olga novinám The Sun. „V ďalšej chvíli mi chmatol ruku a ťahal ma ako bábiku. Ostatné levy vstali. Zavrela som oči a v strachu som čakala, ako ma svorka roztrhá na kusy,“ opisuje Solominová divoký útok leva.

Napadnutú ženu nakoniec zachránil majiteľ parku Zubkov. Ten ju naložil do auta a odviezol na ošetrenie k miestnemu veterinárovi. Ťažko zranenú ruku jej zabalil do uteráka. „Nechcel, aby som volala políciu ani sanitku. Vraj to zranenie nebolo také vážne,“ povedala Olga.

Zdroj: profimedia.sk

Asistentka veterinára jej rany ošetrila peroxidom vodíka. Potom prišiel veterinár. „Pichol mi lidokaín (lokálne anestetikum, pozn. red.) a zašil rany. Namiesto poriadnej anestézie mi ponúkol koňak. Nedostala som žiadne antibiotiká,“ opisuje podivný zákrok návštevníčka.

Ďalšie komplikácie

Doktori jej neskôr diagnostikovali vážnu infekciu. „Pacientka po pohryzení zvieraťom dostala veľmi vážny zápal,“ povedal The Sun hovorca nemocnice, kde ženu museli operovať. „Stále nie je jasné, či jej ruka bude fungovať tak, ako predtým.“

Zubkov na svoju obranu tvrdí, že si za útok levieho samca môže sama. Podľa neho bola Olga pod vplyvom alkoholu. Lev ju mal pohrýzť preto, pretože sa pokúšala pohladkať jeho hrivu. „Levovi sa zápach alkoholu, ktorý z Olgy cítil, očividne nepáčil,“ povedal majiteľ parku miestnym médiám.

ZOO sa teší medzinárodnej obľube od chvíle, kedy jeden z návštevníkov zachytil majiteľa, ako proti dominantnému levovi zakročil len svojou papučou, pretože šikanoval jednu z levíc. Olga bola jednou z ľudí, ktorí sa o safari parku dopočuli práve po zverejnení slávneho videa.

Safari park odmieta zaplatiť jeden milión rubľov (cca 13500 eur), ktorý Olga požaduje ako odškodné. Bráni sa tým, že žena podpísala prehlásenie o tom, že vstup do parku môže byť nebezpečný. Polícia incident vyšetruje.