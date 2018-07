Farmár roky tajil ohromný objav: Takmer mýtický tvor a on mlčal!

"Bratranec" dnešných slonov patrí do rádu chobotnatcov a čeľade gomphotheriidae. Jej zástupcovia žili v Afrike, odkiaľ sa dostali pred 18 miliónmi rokov do Európy. Približne pred 1,5 miliónom rokov tieto zvieratá vymreli. "Ide o druh slona so štyrmi zhruba 80 cm dlhými klami, z ktorých dva vyrastali z hornej a dva z dolnej čeľuste," povedal riaditeľ toulouského prírodovedného múzea Francis Duranthon.

Lebku objavil francúzsky poľnohospodár už v roku 2014 pri práci na svojom pozemku neďaleko obce L'Isle-en-Dodon asi 50 kilometrov juhozápadne od Toulouse. Z obavy, že by sa na jeho pozemok vrhli hordy zvedavcov, o náleze dlho mlčal. Až po dvoch rokoch sa rozhodol kontaktovať toulouské múzeum, naďalej však odmieta, aby bolo zverejnené presné miesto, kde mastodonta objavil.

"Až v roku 2017, keď sme dorazili na miesto, sme si uvedomili dôležitosť objavu, teda to, že poľnohospodár v skutočnosti narazil náhodou na mastodonta, ktorého sme dovtedy poznali len vďaka štyrom jednotlivým zubom," uviedol Duranthon. Dva zuby vlastnilo podľa neho práve toulouské múzeum, ďalšie dva boli v Paríži. Tieto zuby pritom boli objavené v roku 1857 neďaleko miesta, kde sa pred štyrmi rokmi našla celá lebka pravekého zvieraťa.

"Takže máme úplnú lebku a to nám umožní upresniť anatómiu tohto druhu," vysvetlil riaditeľ múzea. "Teraz môžeme dať tvár druhu, ktorý sa stal takmer mýtickým," dodal konzervátor Pierre Dalous. Podľa jeho slov bola lebka vyzdvihnutá z pozemku, kde sa našla, a prevezená do laboratória. "Boli obsiahnuté v skale, musíme teda teraz zoškrabovať centimeter po centimetri, aby sme odhalili celú lebku," uviedol s tým, že teraz sú konzervatóri asi v polovici, a zostáva tak ešte asi šesť až deväť mesiacov práce.